Presidente da Ucrânia afirma que a Terceira Guerra Mundial já começou

Volodymyr Zelensky, presidente da Ucrânia, em meio a combatentes na Guerra contra a Rússia - Foto: Ronaldo Schemidt | AFP

Volodymyr Zelensky, presidente da Ucrânia, afirmou nesta segunda-feira, 23, que a “Terceira Guerra Mundial” já começou. Segundo o líder ucraniano, o conflito teria sido iniciado pelo presidente da Rússia, Vladimir Putin.

“Existem diferentes pontos de vista sobre a Terceira Guerra Mundial. Acredito que Putin já a iniciou. A questão é: quanto território ele conseguirá conquistar e como impedi-lo?”, disse Zelensky.

Tudo sobre Mundo em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

A declaração acontece às vésperas do “aniversário” de quatro anos da Guerra da Ucrânia, iniciada no dia 24 de fevereiro de 2022.

Ainda segundo Zelensky, a Ucrânia atua como uma barreira para evitar uma escalada global mais ampla do confronto iniciado em 2022. O líder ucraniano sustentou que o objetivo de Moscou vai além da disputa territorial e envolve a tentativa de impor um modelo de mundo próprio.

“Não é apenas para impedir a Rússia de vencer, mas porque a Rússia quer impor seu próprio mundo e mudar a vida das pessoas de acordo com o que elas desejam e escolhem. Hoje, somos o posto avançado que detém Putin”, declarou.

Acordo de paz mais distante?

As declarações do presidente ucraniano ocorrem em meio à expectativa de Kiev sobre novas rodadas de negociações para um possível acordo de paz, ainda esta semana, possivelmente em Genebra, na Suíça

Kirill Budanov, chefe de gabinete ucraniano, afirmou que as conversas com negociadores russos ocorrem com “moderação, cortesia e profissionalismo”, mesmo que as posições permaneçam fundamentalmente divergentes.

Além disso, rodadas de conversa entre os dois países e os Estados Unidos foram realizadas nos dias 17 e 18 de fevereiro, também em Genebra.

Apesar de progressos pontuais nas áreas militar e humanitária, a questão territorial segue como principal entrave para um cessar-fogo duradouro. Zelensky tem rejeitado argumentos históricos apresentados pela Rússia, defendendo que as tratativas se concentrem em soluções concretas para encerrar a guerra.

“Eu não preciso de merdas históricas para acabar com esta guerra e partir para a diplomacia. Isso é apenas uma tática para ganhar tempo”, afirmou o ucraniano.

Zelensky ainda voltou a afirmar que a Ucrânia está disposta a firmar acordos que não afetem sua soberania. Segundo ele, mesmo com cerca de 20% do território ocupado, Kiev já demonstra flexibilidade ao se dispor a discutir a paz nas atuais condições do campo de batalha.