Número de brasileiros mortos e desaparecidos na Ucrânia é revelado

Brasileiros atuam como voluntários na Guerra da Ucrânia - Foto: Arquivo pessoal

Ao menos 22 brasileiros morreram e outros 44 estão desaparecidos na Guerra da Ucrânia, segundo um balanço de autoridades ucranianas enviado ao governo brasileiro e divulgado pelo Ministério das Relações Exteriores, o Itamaraty. A última vítima brasileira registrada até então foi o paraense Adriano Silva, que morreu no último domingo, 8.

O homem entrou no conflito como voluntário nas forças armadas da Ucrânia. Segundo relatos de colegas de combate à família da vítima, ele morreu após ser surpreendido por um ataque russo à cidade de Kupiansk, a mais de 500 quilômetros de Kiev, capital ucraniana.

Desde o início da guerra, em 2022, brasileiros que sonham com a carreira militar se voluntariaram para participar do conflito, apostando no combate como uma chance de ganhar experiência em campo. Além disso, o conflito foi visto como uma oportunidade de trabalho, com remunerações que podiam chegar a cerca de US$ 4500 por mês.

Os números da guerra

Ao todo, os conflitos na Ucrânia já deixaram 1,2 milhão de mortos, feridos ou desaparecidos no exército russo, segundo um estudo publicado no dia 27 de janeiro. Do total, 325 mil teriam morrido desde a invasão em larga escala comandada pelo Kremlin, em fevereiro de 2022, superando as baixas militares sofridas por uma grande potência em qualquer outro confronto desde a Segunda Guerra Mundial.

"Apesar das alegações de ganho de influência no campo de batalha na Ucrânia, os dados mostram que a Rússia está pagando um preço extraordinário por ganhos mínimos e está em declínio como grande potência", diz o Centro para Estudos Estratégicos e Internacionais (CSIS, na sigla em inglês).

A Rússia, no entanto, refutou os dados e afirmou que o relatório do CSIS não é confiável. Por sua vez, o serviço russo da BBC e o portal Mediazona, que se baseiam em dados disponíveis publicamente, como certidões de óbito, identificaram cerca de 163 mil soldados russos mortos em quatro anos de guerra, apesar de reconhecerem que o número real deve ser ainda maior.

Do outro lado, as baixas do exército ucraniano estimadas pelo CSIS estão entre 500 mil e 600 mil, número que inclui mortos, feridos e desaparecidos. Estimativas apontam que o total de baixas dos dois lados do conflito pode chegar a 2 milhões até junho deste ano.