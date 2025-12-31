Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > MUNDO
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

MUNDO

Putin promete vitória russa em guerra contra a Ucrânia

Presidente da Rússia faz discurso televisionado de fim de ano

Cássio Moreira

Por Cássio Moreira

31/12/2025 - 13:38 h
Vladimir Putin, presidente da Rússia
Vladimir Putin, presidente da Rússia -

O presidente da Rússia, Vladimir Putin, reforçou, em discurso televisionado, nesta quarta-feira, 31, a ideia de derrotar a Ucrânia no conflito que dura quatro anos. Durante sua fala, o chefe de Estado 'convocou' a população para apoiar o país na guerra.

Putin, que depositou nos combatentes russos a esperança de uma vitória no conflito, um dos mais letais no século XXI, também desejou boas festas para quem está na linha de frente.

Tudo sobre Mundo em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

EUA aprova medicamento que promete reduzir enjoo em veículos; entenda
Israel proíbe a atuação de agências humanitárias em Gaza; entenda
Colisão de trens em Machu Picchu deixa um morto e quase 70 feridos

“Confiamos em vocês e em nossa vitória [...] Milhões de pessoas em toda a Rússia, acreditem, pensam em vocês", afirmou o presidente russo ao fazer o pronunciamento.

Chegada ao poder

Vladimir Putin completa, nesta quarta, 31, 26 anos de sua ascensão ao mais alto cargo da Rússia. Na época, ele assumiu a presidência do país com a renúncia do então presidente Boris Yeltsin.

Os discursos televisionados de final de ano são tradicionais desde os tempos da União Soviética, quando a prática foi iniciada por Leonid Brejnev.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Rússia Ucrânia Vladimir Putin

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Vladimir Putin, presidente da Rússia
Play

Cadeiras arremessadas: caos marca estreia de turnê de Messi na Índia

Vladimir Putin, presidente da Rússia
Play

Homem pula em vão para recuperar bola e morre ao cair dez metros

Vladimir Putin, presidente da Rússia
Play

Trump diz que gosta de Lula, após nova conversa com petista

Vladimir Putin, presidente da Rússia
Play

Fim dos tempos? Homem flagra animal conhecido como 'fantasma branco'

x