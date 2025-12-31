MUNDO
Putin promete vitória russa em guerra contra a Ucrânia
Presidente da Rússia faz discurso televisionado de fim de ano
Por Cássio Moreira
O presidente da Rússia, Vladimir Putin, reforçou, em discurso televisionado, nesta quarta-feira, 31, a ideia de derrotar a Ucrânia no conflito que dura quatro anos. Durante sua fala, o chefe de Estado 'convocou' a população para apoiar o país na guerra.
Putin, que depositou nos combatentes russos a esperança de uma vitória no conflito, um dos mais letais no século XXI, também desejou boas festas para quem está na linha de frente.
Leia Também:
“Confiamos em vocês e em nossa vitória [...] Milhões de pessoas em toda a Rússia, acreditem, pensam em vocês", afirmou o presidente russo ao fazer o pronunciamento.
Chegada ao poder
Vladimir Putin completa, nesta quarta, 31, 26 anos de sua ascensão ao mais alto cargo da Rússia. Na época, ele assumiu a presidência do país com a renúncia do então presidente Boris Yeltsin.
Os discursos televisionados de final de ano são tradicionais desde os tempos da União Soviética, quando a prática foi iniciada por Leonid Brejnev.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes