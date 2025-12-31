Putin promete vitória russa em guerra contra a Ucrânia

Vladimir Putin, presidente da Rússia - Foto: Alexei Druzhinin | AFP

O presidente da Rússia, Vladimir Putin, reforçou, em discurso televisionado, nesta quarta-feira, 31, a ideia de derrotar a Ucrânia no conflito que dura quatro anos. Durante sua fala, o chefe de Estado 'convocou' a população para apoiar o país na guerra.

Putin, que depositou nos combatentes russos a esperança de uma vitória no conflito, um dos mais letais no século XXI, também desejou boas festas para quem está na linha de frente.

Tudo sobre Mundo em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

“Confiamos em vocês e em nossa vitória [...] Milhões de pessoas em toda a Rússia, acreditem, pensam em vocês", afirmou o presidente russo ao fazer o pronunciamento.

Chegada ao poder

Vladimir Putin completa, nesta quarta, 31, 26 anos de sua ascensão ao mais alto cargo da Rússia. Na época, ele assumiu a presidência do país com a renúncia do então presidente Boris Yeltsin.

Os discursos televisionados de final de ano são tradicionais desde os tempos da União Soviética, quando a prática foi iniciada por Leonid Brejnev.