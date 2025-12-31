Israel proíbe a atuação de agências humanitárias em Gaza; entenda

Pessoas em meio aos destroços em Gaza - Foto: Fadi Whadi | REUTERS

O governo de Israel anunciou que vai suspender a atuação de dezenas de organizações humanitárias que operam na Faixa de Gaza a partir do dia 1º de janeiro, com a justificativa de que esses grupos não estariam cumprindo novas regras. O anúncio foi feito nesta terça-feira, 30, pelo Ministério dos Assuntos da Diáspora.

Entre as organizações citadas na proibição, estão o Médicos Sem Fronteiras, o Conselho Norueguês para Refugiados e o Comitê Internacional de Resgate.

Como resposta à decisão, ministros das Relações Exteriores de 10 nações, entre elas Canadá, Dinamarca, Finlândia, França e Islândia, emitiram uma declaração em que expressam “séria preocupação com a renovada deterioração da situação humanitária em Gaza, que permanece catastrófica”.

“Com a chegada do inverno, os civis em Gaza enfrentam condições terríveis, com fortes chuvas e queda nas temperaturas. 1,3 milhão de pessoas ainda precisam de abrigo urgente”, destaca o documento.

Além disso, os ministros apelam para que a Organização das Nações Unidas (ONU) e seus parceiros “possam continuar seu trabalho vital para assegurar a prestação de ajuda imparcial, neutra e independente em toda a Faixa de Gaza”.

Situação da Faixa de Gaza

No momento, a Faixa de Gaza passa por um processo de cessar-fogo, oficializado em outubro deste ano, que pôs fim aos conflitos iniciados em 2023. No entanto, o Exército israelense ainda atua na região sob a justificativa de atingir membros do grupo radical Hamas.

Nas redes sociais, a Agência das Nações Unidas de Assistência aos Refugiados da Palestina no Próximo Oriente (Unrwa) informou que, apesar da trégua nos conflitos, os palestinos ainda enfrentam “frio, chuva e inundações”, que agravam a situação em Gaza.

Segundo a agência, “famílias que vivem em tendas, prédios danificados e abrigos superlotados estão congelando, sem ter para onde ir em segurança”.