Israel rompe com cessar-fogo e ordena ataque imediato à Gaza

Primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu - Foto: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP

O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, ordenou que suas tropas ataquem imediatamente a Faixa de Gaza nesta terça-feira, 28, após acusar o Hamas de violar o acordo de cessar-fogo promovido pelos Estados Unidos.

"Após consultas de segurança, o primeiro-ministro Netanyahu ordenou que os militares realizassem poderosos bombardeios na Faixa de Gaza", afirmou um comunicado de seu gabinete.

As Forças de Defesa de Israel (IDF, na sigla em inglês) também informaram que, após uma avaliação da situação do cessar-fogo, o ministro da Defesa, Israel Katz, aprovou a decisão de suspender as restrições de segurança impostas pelo Exército israelense nas comunidades próximas à Faixa de Gaza a partir desta terça.

A reação também acontece em meio a entraves com Hamas sobre a entrega de restos mortais de reféns israelitas. Mais cedo, o grupo anunciou que entregará o corpo de outro refém a Israel.

Cessar-fogo

Israel e Hamas chegaram a um acordo no dia 10 de outubro sobre a primeira fase de um cessar-fogo em Gaza, na qual está prevista a libertação dos reféns israelenses que estão vivos em troca da soltura de cerca de 2.000 palestinos após dois anos de guerra.

O Catar, que mediou as negociações junto com Egito, Estados Unidos e Turquia, informou que foi alcançada "a primeira fase do acordo para o cessar-fogo em Gaza, que levará ao fim da guerra, à libertação dos reféns israelenses e prisioneiros palestinos, e à entrada de ajuda humanitária" no território.

*Com informações da AFP