Colisão de trens em Machu Picchu deixa um morto e quase 70 feridos

Trens colidiram na rota para Machu Picchu, no Peru

Uma pessoa morreu e mais de 70 ficaram feridas em um acidente ferroviário no setor de Pampacahua, no Km 94 da rota para Machu Picchu, no Peru. Segundo a mídia local, dois trens colidiram em um horário de pico, nesta terça-feira, 30, quando ambos transportavam inúmeros passageiros.

A colisão entre os trens, que pertencem às empresas Inca Rail S.A. e PeruRail S.A., resultou também em danos estruturais na ferrovia e no local do impacto.

A única vítima fatal do acidente foi o maquinista do trem da Inca Rail, Roberto Cárdenas Loaya, segundo informação confirmada pelo comandante da delegacia de polícia do setor de Urubamba, Miguel Lozano.

Ainda segundo informações preliminares, grande parte dos feridos eram turistas, incluindo dois brasileiros. Todos eles foram evacuados do local do acidente em caminhões.

Confira a nacionalidade dos passageiros feridos no acidente:

Peruanos - 20

Norte-americanos - 17

Australianos - 6

Colombianos - 6

Chilenos - 4

Espanhóis - 4

Chineses - 3

Brasileiros - 2

- 2 Japoneses - 2

Polonês - 1

Mexicano - 1

O Ministério de Transportes e Comunicações (MTC) do Peru lamentou o acidente e informou que iniciou os “procedimentos administrativos correspondentes com o objetivo de investigar as causas do lamentável acidente ocorrido e determinar as responsabilidades pertinentes, de acordo com a lei”.

Diversas unidades de resgate foram mobilizadas para atuar no local e o tráfego ferroviário no trecho foi temporariamente interrompido.