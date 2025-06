Encontrado corpo de brasileiro desaparecido no Peru

Além de Edson, os outros dois montanhistas também foram encontrados sem vida - Foto: Reprodução | Redes Sociais

O corpo do fotógrafo brasileiro, Edson Vandeira, de 36 anos, foi encontrado neste domingo, 22. O homem estava desaparecido há mais de 20 dias no Peru, após escalada do Nevado Artesonraju, pico de 6.025 metros na Cordilheira Blanca, dentro do Parque Nacional Huascarán.

A Associação de Guias de Montanha do Peru (AGMP) confirmou a informação nas redes sociais. O grupo solicitou ajuda do Ministério da Defesa e da polícia peruana para transportar os corpos. Um helicóptero foi solicitado para levar os socorristas até o local.

Outros dois montanhistas também foram encontrados sem vida, que são os peruanos Efraín Pretel Álonzo, da cidade de Huari, e Jesús Huerta Picón, de Caraz. Eles estudaram juntos no Centro de Estudos de Alta Montanha (CEAM), onde faziam curso de aspirante a guia da Federação Internacional de Associações de Guias de Montanha. O trio pretendia completar uma rota técnica de ascensão.

Relembre o caso

Edson Vandeira, de 36 anos, é montanhista, fotógrafo e guia brasileiro. Ele estava desaparecido do último dia 29 de maio, quando iniciou a escalada do Nevado Artesonraju, pico de 6.025 metros na Cordilheira Blanca, dentro do Parque Nacional Huascarán, no Peru, com dois montanhistas peruanos. Eles deveriam ter retornado no dia 1º de junho.

De acordo com relatos de colegas dos montanhistas, o trio deveria chegar ao cume da montanha por volta de 1h do dia 1º de junho. Ainda de acordo com os montanhistas, durante a noite foram vistas luzes se movimentando na crista da montanha, o que sugere que o trio teria chegado ao cume, mas pode ter tido algum problema durante a descida. A rota de descida do Artesonraju exige quatro rapeis técnicos.

Vandeira já liderou grupos no Brasil, nos Andes e no Himalaia. Participou de nove expedições à Antártida, trabalhando lá por cerca de três meses a cada ano, como responsável pela segurança dos cientistas em campo e gerenciando a logística do acampamento.