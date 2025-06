Acidente entre carro e motocicleta faz duas vítimas no sul da Bahia

Acidente na BR-415 deixa dois mortos - Foto: Reprodução

Uma tragédia foi registrada na BR-415, no trecho da Floresta Azul, sul da Bahia, neste domingo, 22. Um carro e uma motocicleta colidiram de frente na via, resultando na morte de Pablo Yuri Santana de Jesus, de 21 anos, e Alexandre Carvalho da Hora, de 23 anos, segundo a TV Santa Cruz.

Por conta da forte colisão, a motocicleta pegou fogo. As duas vítimas estavam a bordo da motocicleta e não receberam socorro do motorista do carro, que fugiu do local antes da chegada dos policiais.

Após a confirmação da ocorrência, a área do acidente foi isolada para que o Departamento de Polícia Técnica, DPT, pudesse trabalhar.

A Polícia Rodoviária Estadual, PRE, também esteve presente no local para atendimento da ocorrência. Os corpos da vítimas já foram liberados do Instituto Médico Legal, IML, mas ainda não houveram informações sobre o enterro das vítimas. O motorista do carro, que fugiu da cena, ainda não foi localizado pelas autoridades.