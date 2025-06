Homem compra motocicleta com sacas de limão e vai parar na polícia

- Foto: Divulgação PRF

O que parecia ser uma negociação justa e vantajosa para um morador de Cruz das Almas, no Recôncavo Baiano, se revelou, na verdade, em uma verdadeira ´laranjada’. Isso porque, o rapaz foi conduzido a uma delegacia por policiais rodoviários federais, no sábado, 21, ao ser abordado pilotando uma motocicleta com diversas irregularidades.

O veículo, apreendido pelos agentes da PRF durante ações de fiscalização da Operação Festejos Juninos, nas BR-101, por estar com adulterações, foi objeto de um escambo - troca de produtos e serviços sem a utilização de dinheiro.

Segundo informações da PRF, o homem contou aos agentes do Grupo de Motociclismo Tático (GMT) que não sabia das irregularidades e que obteve a moto através de uma troca de produtos. Ele ‘pagou’ o veículo com algumas sacas de limão, avaliadas em R$10 mil.

“Durante a abordagem, foi observado que a moto possuía diversos sinais de adulteração, o que caracteriza o crime de adulteração de sinal identificador de veículo automotor (art. 311) do Código Penal. Ele foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil para formalização do flagrante”, afirmou a PRF.