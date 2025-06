PRF espera mais de 1 milhão de veículos nas rodovias durante o São João

Inspetor Fábio Rocha, da Polícia Rodoviária Federal na Bahia - Foto: Bruno Dias / Ag. A TARDE

Com a chegada das festas de São João e São Pedro, a movimentação nas estradas federais da Bahia deve atingir o pico do ano. Tradicionalmente, junho é o mês com maior fluxo de veículos nas rodovias que cruzam o estado, e, para garantir a segurança dos motoristas, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) dará início à Operação Festejos Juninos 2025 nesta segunda, 16. A ação se estende até o fim do mês e vai contar com reforço no efetivo e intensificação da fiscalização.

De acordo com a PRF, em anos anteriores, o movimento nas rodovias federais baianas chegou a 5,2 milhões de veículos apenas em junho. Entre os dias 20 e 25, período em que ocorrem os principais festejos de São João, foram registrados mais de 1,13 milhão de deslocamentos.

Os trechos com maior volume de tráfego são justamente os que ligam a capital a cidades conhecidas por suas festas juninas, como Cruz das Almas, Santo Antônio de Jesus, Senhor do Bonfim, Amargosa e outras. Em junho de 2024, os dados de passagens de veículos nas principais BRs foram:

BR-324 – 1.595.510

BR-116 – 1.235.103

BR-101 – 1.099.985

BR-407 – 827.509

BR-242 – 334.444

BR-110 – 202.172

A expectativa para este ano é de que o fluxo seja ainda maior, impulsionado também pela proximidade dos feriados de Corpus Christi, 19 e São João ,24. A PRF prevê congestionamentos principalmente nas saídas de Salvador pela BR-324, no anel viário de Feira de Santana (BR-116) e na BR-101, que corta municípios do Recôncavo.

Em entrevista, o inspetor Fábio Rocha, da Polícia Rodoviária Federal na Bahia, explicou como será a atuação da corporação durante o período:

"A Polícia Rodoviária Federal irá iniciar, no próximo dia 16, a Operação São João. Essa operação está incluída em uma ação maior chamada Operação Festejos Juninos, que terá início no dia 16 e seguirá até o final do mês."

Segundo ele, o objetivo principal será garantir a fluidez do tráfego e prevenir acidentes nos trechos mais críticos:

"Durante todo esse período, iremos reforçar o policiamento, principalmente com o objetivo de garantir o livre fluxo de veículos durante o período junino. Sabemos que, especialmente no sentido Salvador–interior, em direção à região do Recôncavo Baiano, o trânsito é mais intenso, mais carregado, com possibilidade maior de acidentes."

Além do trabalho ostensivo nas rodovias, a operação também terá foco no enfrentamento à criminalidade:

"Então, o nosso trabalho será direcionado para, primeiro, garantir o fluxo de veículos, assegurar a livre circulação dos turistas e também prevenir e atender os acidentes que vierem a ocorrer. Além disso, também atuaremos na vertente de combate ao crime organizado. Já iniciamos, no começo do mês, algumas ações justamente para tentar conter o avanço do crime e impedir que a criminalidade chegue às festas juninas."

O efetivo da PRF será ampliado com o apoio de agentes vindos de outros estados, conforme destacou o inspetor:

"Além disso, contamos com cerca de 600 policiais na ativa aqui na Bahia e teremos o reforço de agentes de outros estados, que irão ampliar o efetivo, permitindo que atuemos com capacidade total para garantir a segurança de todos nas rodovias baianas."

A PRF reforça que os motoristas devem planejar suas viagens, revisar seus veículos e evitar horários de pico, especialmente nos dias que antecedem os feriados. A expectativa é de que a operação contribua para reduzir o número de acidentes e garantir um São João mais seguro para todos os que pegam a estrada.