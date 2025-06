Jovem que causou dano com bomba junina é preso no interior da Bahia

Vidro do carro ficou rachado com explosão - Foto: Divulgação /Ascom PCBA

Um jovem de 24 anos, suspeito do crime de dano qualificado com uso de artefato explosivo durante os festejos juninos em Brejões, no centro sul da Bahia, foi preso em flagrante no sábado, 21.

De acordo com a Polícia Civil, o crime ocorreu no mesmo dia da prisão, no centro da cidade, quando o suspeito arremessou uma bomba junina de alta potência nas proximidades de um veículo ocupado por uma mulher. O impacto da explosão quebrou o vidro lateral do automóvel, colocando em risco a integridade da vítima.

Após o ocorrido, a mulher procurou atendimento na Delegacia Territorial de Brejões, que acionou o sistema de videomonitoramento do município. As imagens permitiram a identificação do veículo utilizado na ação. Com base na rota de fuga registrada pelas câmeras, a Guarda Civil Municipal localizou o carro ainda nas imediações da cidade.

O motorista foi conduzido à delegacia para averiguação e, em depoimento, confessou o crime, admitindo que tinha consciência dos riscos provocados pela ação. Ele foi autuado em flagrante e permanece custodiado à disposição da Justiça.

Explosão e ferimento

Na última quinta-feira, 19, em Porto Seguro, extremo sul da Bahia, a motorista de aplicativo Maria Cândida Jardim, de 53 anos, perdeu parte do dedo quando uma bomba de São João explodiu dentro do carro dela.

A motorista contou que passava pelo Centro de Porto Seguro, quando jogaram a bomba em direção ao carro dela, enquanto o veículo estava em movimento.

"O meu primeiro intuito foi pegar a bomba para tirar do carro e aí a bomba estourou na minha mão", contou a motorista por aplicativo. O caso está sendo investigado pela Polícia Civil.

Números

Segundo a Secretaria da Saúde do Estado da Bahia (Sesab), durante os festejos juninos de 2024, 66 pessoas precisaram de atendimento médico na Bahia após sofrerem queimaduras. Apesar do número, não houve registros graves.

Em Salvador, 47 pessoas foram atendidas no Hospital Geral do Estado (HGE). Desse número, 32 se machucaram com explosões de bombas.