Bomba explode em carro e motorista perde parte do dedo na Bahia

Motorista sofreu ferimento grave na mão - Foto: Reprodução / Radar News

A motorista de aplicativo Maria Cândida Jardim, de 53 anos, perdeu parte do dedo uma bomba de São João dentro do carro dela na cidade de Porto Seguro, no extremo sul da Bahia, na última quinta-feira 19.

A motorista contou que passava pelo Centro de Porto Seguro, quando jogaram a bomba em direção ao carro dela, enquanto o veículo estava em movimento. A informação é do G1.

"O meu primeiro intuito foi pegar a bomba para tirar do carro e aí a bomba estourou na minha mão", contou a motorista por aplicativo. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e Maria Cândida foi levada para uma unidade de saúde da cidade.

Segundo a vítima, as imagens das câmeras de segurança da região já foram solicitadas para identificar quem arremessou a bomba. Por causa do ferimento na mão, ela não poderá trabalhar durante os próximos dias. Segundo a Polícia Civil, diligências são realizadas para apurar as circunstâncias.

Investigação

A Polícia Civil informou que o caso é investigado como lesão corporal, e que diligências são realizadas para apurar as circunstâncias. Ninguém foi preso.

Segundo a Secretaria da Saúde do Estado da Bahia (Sesab), durante os festejos juninos de 2024, 66 pessoas precisaram de atendimento médico na Bahia após sofrerem queimaduras. Apesar do número, não houve registros graves.

Em Salvador, 47 pessoas foram atendidas no Hospital Geral do Estado (HGE). Desse número, 32 se machucaram com explosões de bombas.