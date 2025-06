Tragédia na BA-120: criança e dois adultos morrem em acidente

ônibus fazia a linha Salvador - Ubatã - Foto: Giro Ipiaú

Três pessoas morreram, na manhã deste sábado, 21, após um ônibus tombar na BA-120, em Ibirataia, no sul da Bahia. Segundo a empresa responsável pelo veículo, Cidade Sol, o acidente aconteceu durante uma curva conhecida como Curva do Canta Galo.

As vítimas foram uma criança e dois adultos. Ainda não há informações sobre a identidade delas.

O ônibus fazia a linha Salvador - Ubatã, cidade do sul do estado a 264 km da capital baiana. A viagem dura cerca de 5h30 e o acidente ocorreu a apenas 28 km do destino final.

No momento do acidente havia 31 passageiros, além do motorista, dentro do ônibus. O número de feridos não foi informado pela empresa, mas a assessoria do Hospital Prado Valadares, em Jequié, confirmou que cinco passageiros deram entrada na unidade. Além disso, outros feridos foram levados para hospitais em Ipiaú e Ibirataia.

Em nota, a Cidade Sol declarou que a pista estava molhada devido às condições climáticas e apresentava uma mancha de óleo, o que pode ter contribuído para o acidente. As causas do tombamento serão investigadas pela polícia.

Os corpos das três vítimas foram levados para o Departamento de Polícia Técnica de Jequié (BA) para identificação e demais procedimentos legais.

Três pessoas morreram, na manhã deste sábado, 21, após um ônibus tombar na BA-120, em Ibirataia, no sul da Bahia. Segundo a empresa responsável pelo veículo, Cidade Sol, o acidente aconteceu durante uma curva conhecida como Curva do Canta Galo.

As vítimas foram uma criança e dois adultos. Ainda não há informações sobre a identidade delas.

O ônibus fazia a linha Salvador - Ubatã, cidade do sul do estado a 264 km da capital baiana. A viagem dura cerca de 5h30 e o acidente ocorreu a apenas 28 km do destino final.

No momento do acidente havia 31 passageiros, além do motorista, dentro do ônibus. O número de feridos não foi informado pela empresa, mas a assessoria do Hospital Prado Valadares, em Jequié, confirmou que cinco passageiros deram entrada na unidade. Além disso, outros feridos foram levados para hospitais em Ipiaú e Ibirataia.

Em nota, a Cidade Sol declarou que a pista estava molhada devido às condições climáticas e apresentava uma mancha de óleo, o que pode ter contribuído para o acidente. As causas do tombamento serão investigadas pela polícia.

Os corpos das três vítimas foram levados para o Departamento de Polícia Técnica de Jequié (BA) para identificação e demais procedimentos legais.