Scheila Carvalho relembra morte do filho no aniversário da herdeira

Ao comemorar os 15 anos da filha Guila Costa na madrugada deste domingo, 22, Scheila Carvalho, ex-dançarina e esposa do cantor Tony Salles, relembrou a morte do primeiro filho aos dois meses de idade. Em entrevista exclusiva à coluna Sabendo Com Vini, do Portal MASSA!, ela revelou detalhes de um sonho que teve com a herdeira ainda na gestação de Brian.

“Eu falo que Deus planejou ela para mim porque eu sonhei com ela. Eu estava grávida do meu primeiro filho, né? E eu sonhei com ela. E ela falava assim: ‘Eu sou sua filha’. Eu falei: ‘Nossa, que menina linda’. Tanto é que, na minha primeira gravidez, eu achei que estivesse grávida de uma menina, e aí veio o Brian. Infelizmente, Deus o levou, mas depois veio ela, veio com todas as bênçãos que Deus poderia me proporcionar. Então, eu só tenho a agradecer a Ele por ela estar hoje completando 15 anos, com muita saúde”, revelou a ex-dançarina.

Visivelmente emocionado, Scheila Carvalho listou algumas qualidades da filha e o quanto ela transformou sua vida.

“A Júlia é uma menina meiga, carinhosa, dedicada. São tantos elogios que eu tenho a fazer a ela. É uma menina que não me dá trabalho, não me dá dor de cabeça, sabe? A maior dádiva que Deus me presenteou foi ela. É uma menina de ouro”, completou.

Morte de Brian

Giulia é a única filha do casal. Ela nasceu em 2010, dois anos após Tony e Scheila enfrentarem a perda do primeiro filho, Brian, que morreu aos dois meses de idade, em 2008. O bebê nasceu prematuro e faleceu devido a uma infecção renal.