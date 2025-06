Embaixador de Israel na ONU diz que mundo deve agradecer ataque ao Irã

Danon afirmou ainda não ter dúvidas de que vai sofrer condenações por parte de outros representantes diplomáticos na ONU - Foto: Angela Weiss | AFP

O representante de Israel na Organização das Nações Unidas (ONU), Danny Danon, agradeceu neste domingo, 22, as ações do governo dos Estados Unidos, que bombardeou instalações nucleares no Irã. As falas do diplomata israelense foram antes da reunião do Conselho de Segurança da ONU.

Danon agradeceu ao presidente dos EUA, Donald Trump, pelos atos que, segundo ele, teriam protegido o “mundo livre”. O embaixador de Israel afirmou ainda não ter dúvidas de que sofrerá condenações por parte de outros representantes diplomáticos na ONU, mas criticou o “silêncio” e questionou “onde eles estavam” quando o Irã começou a “desenvolver armas de destruição em massa”.

Danon garantiu ainda que qualquer outro ataque por parte do Irã que puder artingir civis será combatida com uma força avassaladora. “Não vamos hesitar para fazer tudo o que podemos para defender o nosso povo, faremos tudo para manter a segurança no futuro”.

“Onde estavam eles quando o Irã corria em direção à bomba? Quando construiu fortalezas subterrâneas para abrigar armas de destruição em massa? Quando usou a diplomacia como disfarce enquanto se preparava para nossa exterminação?” questionou.

As declarações de Danon foram no dia seguinte à confirmação do presidente dos EUA, Donald Trump, de que as forças americanas realizaram ataques de precisão nas principais instalações de enriquecimento nuclear do Irã.