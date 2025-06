Morre homem que ficou pendurado a 18 metros após morador cortar corda

Mayk morreu logo após colidir a moto contra uma mureta de proteção - Foto: Reprodução Redes Sociais

O operário Mayk Gustavo Ribeiro da Silva, 29 anos, que ficou conhecido nacionalmente após um empresário cortar a corda que o segurava durante a limpeza de um prédio, em Curitiba, no Paraná, em março de 2024, morreu na última quinta-feira, 19, vítima de um acidente automobilístico.

Ele morreu logo após bater a motocicleta que pilotava contra um anteparo, no bairro Pinheirinho, em Curitiba. Agentes do Corpo de Bombeiros foram ao local, mas já o encontraram sem vida.

Relembre o caso

No dia 14 de março do ano passado, Mayk limpava a fachada do 6º andar de um edifício no bairro Água Verde, quando o morador de um dos apartamentos Raul Ferreira Pelegrin, 41, resolveu usar uma faca para cortar a corda que o segurava.

Na ocasião, Mayk estava a 18 metros de altura e só não despencou porque estava protegido por um equipamento de segurança chamado trava-quedas. Na época do fato, Raul foi preso em flagrante. No entanto, morreu menos de um mês depois, em 5 de abril.