Tragédia em SC: Mulher que conseguiu pular do balão em fogo perdeu os pais

Filha faz posstagem em homenagem aos pais que morreram em acidente de balão - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Uma das sobreviventes do acidente de balão que aconteceu em Praia Grande, Santa Catarina, neste sábado, 21, Luana da Rocha, filha do casal Janaina Moreira Soares da Rocha, de 46 anos e Everaldo da Rocha, 53, afirmou, por meio de suas redes sociais, que conseguiu pular do balão antes dele pegar fogo. Por outro lado, seus pais não conseguiram sair do cesto a tempo e morreram no acidente.

"Eu estava no balão, pulei antes, e estou bem na medida do possível, graças a Deus!", escreveu Luana em uma publicação feita horas após o acidente, em que também comentava que os pais estavam desaparecidos.

Horas depois, após a confirmação da morte do casal, Luana compartilhou uma foto dos três com a legenda: "vocês eram tudo para mim! E eu só tinha vocês" e "para sempre, nós 3!" Além disso, ela publicou uma foto com a mãe a chamando de “melhor amiga”.

O velório do casal aconteceu neste domingo em Joinville, cidade de Santa Catarina onde eles moravam.

Além deles, outras seis pessoas morreram. O piloto e outros 12 passageiros conseguiram pular do balão antes do fogo consumi-lo e sobreviveram com ferimentos leves.

Motivo do acidente

O incêndio teria iniciado por conta de um maçarico dentro do cesto, de acordo com a polícia. Em nota, a empresa responsável disse que o piloto é experiente e realizou os procedimentos indicados.

Outras vítimas

Das oito vítimas, quatro pularam do balão em chamas de uma altura elevada, já as outras quatro se mantiveram no cesto e morreram carbonizadas, segundo o Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina.

Veja quem são as outras vítimas

Fabio Luiz Izycki

Era funcionário de uma agência do Banco do Brasil e primo do prefeito de Barão de Cotegipe (RS). Tinha um relacionamento com Juliane Jacinta Sawicki.

Juliane Jacinta Sawicki

Natural de Carlos Gomes (RS), vivia em Erechim (RS), a cerca de 550 km de onde ocorreu o acidente e era engenheira agrônoma e sócia em uma empresa de consultoria rural. Tinha um relacionamento com Fabio Luiz Izycki, também vítima do acidente.

Everaldo da Rocha

Morador de Joinville (SC), a 430 km do local do acidente, Everaldo estava no balão com a esposa, Janaina, que também morreu.

Janaina Moreira Soares da Rocha

Moradora de Joinville, estava a bordo do balão junto ao marido, Everaldo. Nas redes sociais, a comunidade católica que o casal frequentava na cidade manifestou pesar e solidariedade.

Leandro Luzzi

De Blumenau (SC), era patinador artístico e já foi campeão catarinense de patinação. Em 2011, representou o Brasil no Campeonato Mundial de Patinação Artística em Portugal.

Leane Elizabeth Herrmann

Nas redes, compartilhava postagens com ensinamentos da doutrina logosófica. Era mãe de Leise, que morreu no acidente, e de Leciane Herrmann, passageira que sobreviveu à queda.

Leise Herrmann Parizotto

Filha de Leane e irmã da passageira Leciane (que sobreviveu), era médica em Blumenau, a cerca de 400 km de onde ocorreu o acidente.

Veja lista completa de passageiros divulgada pela polícia

MORTOS

Andrei Gabriel de Melo

Everaldo da Rocha

Fabio Luiz Izycki

Janaina Moreira Soares da Rocha

Juliane Jacinta Sawicki

Leandro Luzzi

Leane Elizabeth Herrmann

Leise Herrmann Parizotto

SOBREVIVENTES