Homem corta corda que segurava trabalhador em prédio | A TARDE

Um homem foi preso em flagrante após cortar a corda que segurava um trabalhador que limpava a fachada de um prédio, em Curitiba. O suspeito foi identificado como Raul Ferreira Pelegrin, de 41 anos.

Leia mais

>> Prévia da inflação oficial perde força em março e fica em 0,36%

De acordo com o Ministério Público do Paraná (MP-PR), a vítima limpava o sexto andar de um edifício, quando o morador do 27º andar cortou a corda com uma faca. O profissional estava amarrado no telhado do prédio.

Segundo o MP-PR, a vítima só não despencou do prédio por conta de um dispositivo de segurança que impediu a queda. O caso foi registrado no bairro Água Verde.

O suspeito foi denunciado pelo MP por tentativa de homicídio. A Justiça pode ou não aceitar a denúncia. Raul Ferreira Pelegrin teve a prisão preventiva decretada e não tem previsão para deixar a cadeia.