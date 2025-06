Brasil se posiciona e condena ataque dos EUA ao Irã

Diplomacia do Brasil também criticou os ataques recíprocos contra áreas densamente povoadas - Foto: © Marcelo Camargo | Agência Brasil

O presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), se posicionou e condenou, neste domingo, 6, o ataque dos Estados Unidos e Israel a instalações nucleares do Irã. Em nota divulgada pelo Itamaraty, a gestão Lula afirmou que ataques a centros de desenvolvimento nuclear são uma transgressão às normas das Nações Unidas (ONU) e uma violação do direito internacional.

"Ações armadas contra instalações nucleares representam uma grave ameaça à vida e à saúde de populações civis", disse a nota, afirmando que há risco de contaminação radioativa e a desastres ambientais de larga escala após os ataques.

A diplomacia brasileira criticou ainda os ataques recíprocos contra áreas densamente povoadas, que têm provocado mortes e destruição de infraestrutura, como instalações hospitalares.

A nota, aponta a posição brasileira histórica em favor do uso da energia nuclear para fins pacíficos, pede contenção de todas as partes envolvidas no conflito.

"Brasil ressalta a urgente necessidade de solução diplomática que interrompa esse ciclo de violência e abra uma oportunidade para negociações de paz.", disse o governo brasileiro.