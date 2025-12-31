EUA aprova medicamento que promete reduzir enjoo em veículos; entenda

Enjoo de movimento é comum em trajetos de carro ou outros veículos - Foto: Reprodução | Vitat

A Food and Drug Administration (FDA), agência reguladora de medicamentos dos Estados Unidos, aprovou - nessa terça-feira, 30 - um novo medicamento para tratar a cinetose, doença popularmente como enjoo do movimento, que causa mal-estar, náusea, tontura e vômito trajetos de carro, avião, barco ou trem.

Produzido pela biofarmacêutica norte-americana Vanda Pharmaceuticals, o remédio será comercializado com o nome de Nereus. No entanto, ainda não há previsão para a aprovação e comercialização do remédio no Brasil.

Tudo sobre Saúde em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Antes de ser aprovado pelo FDA, o Nereus passou por três testes para demonstrar a eficácia.

Dois deles foram realizados em embarcações: os que tomaram o medicamento tiveram incidência de vômitos entre 18,3% e 19,5%, enquanto o grupo placebo sofreu de 37,7% a 44,3% com o sintoma. Os resultados mostraram eficácia entre 50 a 70% à reação causada pelo enjoo do movimento.

A expectativa é de que o Nereus esteja disponível nas farmácias norte-americanas já nos próximos meses.

Como o medicamento age?

A cinetose, ou enjoo de movimento, ocorre quando há um conflito sensorial entre o que olhos estão veem e o que o ouvido interno - chamado de labirinto - sente. Essa desregulação dá sinais confusos ao cérebro, de forma que é liberada uma substância que ativa os receptores NK-1,responsáveis por desencadear náuseas e vômitos.

A ação do Nereus acontece justamente contra a ativação dos receptores NK-1. Ao entrar oralmente pelo corpo, o remédio se liga e bloqueia a ação do responsável por causar os incômodos.

Estimativas indicam que 25 a 30% dos adultos convivem com o enjoo do movimento, que - em casos mais graves - pode ocorrer com movimentações simples e afetar o bem-estar do paciente.