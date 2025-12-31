Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > SAÚDE
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

AVANÇO MÉDICO

EUA aprova medicamento que promete reduzir enjoo em veículos; entenda

Estimativas indicam que 25 a 30% dos adultos convivem com o enjoo do movimento

Gustavo Nascimento

Por Gustavo Nascimento

31/12/2025 - 12:49 h
Enjoo de movimento é comum em trajetos de carro ou outros veículos
Enjoo de movimento é comum em trajetos de carro ou outros veículos -

A Food and Drug Administration (FDA), agência reguladora de medicamentos dos Estados Unidos, aprovou - nessa terça-feira, 30 - um novo medicamento para tratar a cinetose, doença popularmente como enjoo do movimento, que causa mal-estar, náusea, tontura e vômito trajetos de carro, avião, barco ou trem.

Produzido pela biofarmacêutica norte-americana Vanda Pharmaceuticals, o remédio será comercializado com o nome de Nereus. No entanto, ainda não há previsão para a aprovação e comercialização do remédio no Brasil.

Tudo sobre Saúde em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Antes de ser aprovado pelo FDA, o Nereus passou por três testes para demonstrar a eficácia.

Leia Também:

Fim de ano sobrecarrega? Veja como cuidar da mente e aliviar o estress
Gravidez silenciosa: por que algumas mulheres só descobrem a gestação
Maconha na adolescência: estudo alerta que uso afeta o cérebro

Dois deles foram realizados em embarcações: os que tomaram o medicamento tiveram incidência de vômitos entre 18,3% e 19,5%, enquanto o grupo placebo sofreu de 37,7% a 44,3% com o sintoma. Os resultados mostraram eficácia entre 50 a 70% à reação causada pelo enjoo do movimento.

A expectativa é de que o Nereus esteja disponível nas farmácias norte-americanas já nos próximos meses.

Como o medicamento age?

A cinetose, ou enjoo de movimento, ocorre quando há um conflito sensorial entre o que olhos estão veem e o que o ouvido interno - chamado de labirinto - sente. Essa desregulação dá sinais confusos ao cérebro, de forma que é liberada uma substância que ativa os receptores NK-1,responsáveis por desencadear náuseas e vômitos.

A ação do Nereus acontece justamente contra a ativação dos receptores NK-1. Ao entrar oralmente pelo corpo, o remédio se liga e bloqueia a ação do responsável por causar os incômodos.

Estimativas indicam que 25 a 30% dos adultos convivem com o enjoo do movimento, que - em casos mais graves - pode ocorrer com movimentações simples e afetar o bem-estar do paciente.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

cinetose enjoo do movimento medicamento Saúde

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Enjoo de movimento é comum em trajetos de carro ou outros veículos
Play

Vídeo: centenas de peixes são encontrados mortos no Dique do Tororó

Enjoo de movimento é comum em trajetos de carro ou outros veículos
Play

Catu: moradores denunciam precariedade em posto de saúde improvisado

Enjoo de movimento é comum em trajetos de carro ou outros veículos
Play

Pacientes com doenças crônicas ficam sem passe livre em Feira

Enjoo de movimento é comum em trajetos de carro ou outros veículos
Play

Setembro também é Roxo: ação reforça luta contra a fibrose cística

x