Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > SAÚDE
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

SAÚDE

Fim de ano sobrecarrega? Veja como cuidar da mente e aliviar o estress

Novos hábitos são o caminho para um 2026 mais saudável e leve

Redação

Por Redação

31/12/2025 - 12:00 h
Imagem ilustrativa da imagem Fim de ano sobrecarrega? Veja como cuidar da mente e aliviar o estress
-

A chegada de um novo ano costuma despertar expectativas, esperança e planos. Ainda assim, para muitas pessoas, esse período vem acompanhado de emoções conflitantes, especialmente quando o momento é de dificuldades, cansaço ou pressão emocional.

Quando não dá para fugir das cobranças internas e profissionais, nem daquela sensação de esgotamento típica do fim do ano, alguns cuidados simples podem ajudar a aliviar as tensões e tornar o início de 2026 mais leve, equilibrado e saudável.

Tudo sobre Saúde em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Confira algumas dicas para cuidar da mente:

  • Mantenha uma rotina de sono regular: dormir cedo e sempre no mesmo horário favorece o descanso profundo, contribui para a restauração mental e melhora o humor e a disposição no dia seguinte.
  • Reduza o uso de telas antes de dormir: TV, celular e tablet estimulam o cérebro e prejudicam a qualidade do sono.
  • Inclua atividades relaxantes no dia a dia: leitura, meditação, caminhadas, ioga ou ouvir música ajudam a desacelerar a mente.
  • Pratique atividades físicas regularmente: a constância traz mais benefícios do que a intensidade e contribui para o bem-estar emocional.

Leia Também:

Ano Novo: conheça simpatias para atrair sorte, amor e prosperidade
Vai viajar Ano Novo? Saiba o que fazer com aparelhos antes de sair
Natal e Ano Novo deve levar 1,4 milhões de veículos às rodovias baianas

Como atravessar a virada com mais equilíbrio?

Prefira ambientes tranquilos, arejados e bem ventilados, sobretudo em dias de calor.

Opte por alimentos leves, frescos e preparados com cuidados de higiene. Modere o consumo de álcool e evite excessos.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

ano novo Autocuidado emocional Equilíbrio estresse fim de ano qualidade de vida Rotina Saudável Saúde Mental Bem-estar sono

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Play

Vídeo: centenas de peixes são encontrados mortos no Dique do Tororó

Play

Catu: moradores denunciam precariedade em posto de saúde improvisado

Play

Pacientes com doenças crônicas ficam sem passe livre em Feira

Play

Setembro também é Roxo: ação reforça luta contra a fibrose cística

x