Fim de ano sobrecarrega? Veja como cuidar da mente e aliviar o estress

A chegada de um novo ano costuma despertar expectativas, esperança e planos. Ainda assim, para muitas pessoas, esse período vem acompanhado de emoções conflitantes, especialmente quando o momento é de dificuldades, cansaço ou pressão emocional.

Quando não dá para fugir das cobranças internas e profissionais, nem daquela sensação de esgotamento típica do fim do ano, alguns cuidados simples podem ajudar a aliviar as tensões e tornar o início de 2026 mais leve, equilibrado e saudável.

Confira algumas dicas para cuidar da mente:

Mantenha uma rotina de sono regular: dormir cedo e sempre no mesmo horário favorece o descanso profundo, contribui para a restauração mental e melhora o humor e a disposição no dia seguinte.

dormir cedo e sempre no mesmo horário favorece o descanso profundo, contribui para a restauração mental e melhora o humor e a disposição no dia seguinte. Reduza o uso de telas antes de dormir: TV, celular e tablet estimulam o cérebro e prejudicam a qualidade do sono.

TV, celular e tablet estimulam o cérebro e prejudicam a qualidade do sono. Inclua atividades relaxantes no dia a dia: leitura, meditação, caminhadas, ioga ou ouvir música ajudam a desacelerar a mente.

leitura, meditação, caminhadas, ioga ou ouvir música ajudam a desacelerar a mente. Pratique atividades físicas regularmente: a constância traz mais benefícios do que a intensidade e contribui para o bem-estar emocional.

Como atravessar a virada com mais equilíbrio?

Prefira ambientes tranquilos, arejados e bem ventilados, sobretudo em dias de calor.

Opte por alimentos leves, frescos e preparados com cuidados de higiene. Modere o consumo de álcool e evite excessos.