Continente pode congelar nos próximos anos e governo acende alerta
O continente é conhecido por suas oscilações de temperatura ao longo das estações
Por Franciely Gomes
A Europa entrou em um alerta extremo com relação às baixas temperaturas. Conhecido por sofrer oscilações intensas ao longo das estações, o continente corre risco grave de congelamento nos próximos anos.
Segundo dados divulgados em pesquisas recentes, a principal causa deste possível desastre climático é o enfraquecimento da Circulação Meridional do Atlântico, conhecida também como AMOC, responsável por levar calor aos países do norte da Europa.
Apesar de não ser vista a olho nu, a AMOC funciona como uma esteira gigante de água, transportando calor dos trópicos ao Atlântico Norte e devolvendo águas frias ao sul. Ela também equilibra temperaturas, influenciando na incidência das chuvas e ecossistemas marinhos.
Alerta da Islândia
Com previsão de colapso apenas para as próximas décadas, o governo da Islândia já está realizando um plano de ação para conter a frente fria congelante. Atualmente, o país trata o caso como uma prioridade estratégica, reforçando que esperar provas definitivas pode significar agir tarde demais.
Essa decisão significa que o risco deixou de ser tratado apenas como teórico e passou a integrar o planejamento de segurança nacional do país, que costuma registrar uma média entre -5°C e 5°C na capital, Reykjavík, e na região sul, durante o inverno.
E o aquecimento global?
Embora o aquecimento global seja um problema real, ele não impede o resfriamento severo da Europa. Cientistas alertam que o enfraquecimento da AMOC pode levar a invernos extremos no norte da Europa, com temperaturas abaixo do comum e prejudiciais a população.
Entretanto, o aumento da temperatura global pode alterar diretamente a densidade da água do mar, reduzindo a salinidade e dificultando o afundamento das massas de água fria. Além de comprometer a formação de águas profundas que alimentam a circulação.
