Continente pode congelar nos próximos anos e governo acende alerta

Um dos países já começou a realizar medidas de contenção - Foto: Ilustrativa | Freepik

A Europa entrou em um alerta extremo com relação às baixas temperaturas. Conhecido por sofrer oscilações intensas ao longo das estações, o continente corre risco grave de congelamento nos próximos anos.

Segundo dados divulgados em pesquisas recentes, a principal causa deste possível desastre climático é o enfraquecimento da Circulação Meridional do Atlântico, conhecida também como AMOC, responsável por levar calor aos países do norte da Europa.

Tudo sobre Mundo em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Apesar de não ser vista a olho nu, a AMOC funciona como uma esteira gigante de água, transportando calor dos trópicos ao Atlântico Norte e devolvendo águas frias ao sul. Ela também equilibra temperaturas, influenciando na incidência das chuvas e ecossistemas marinhos.

Alerta da Islândia

Com previsão de colapso apenas para as próximas décadas, o governo da Islândia já está realizando um plano de ação para conter a frente fria congelante. Atualmente, o país trata o caso como uma prioridade estratégica, reforçando que esperar provas definitivas pode significar agir tarde demais.

Essa decisão significa que o risco deixou de ser tratado apenas como teórico e passou a integrar o planejamento de segurança nacional do país, que costuma registrar uma média entre -5°C e 5°C na capital, Reykjavík, e na região sul, durante o inverno.

E o aquecimento global?

Embora o aquecimento global seja um problema real, ele não impede o resfriamento severo da Europa. Cientistas alertam que o enfraquecimento da AMOC pode levar a invernos extremos no norte da Europa, com temperaturas abaixo do comum e prejudiciais a população.

Entretanto, o aumento da temperatura global pode alterar diretamente a densidade da água do mar, reduzindo a salinidade e dificultando o afundamento das massas de água fria. Além de comprometer a formação de águas profundas que alimentam a circulação.