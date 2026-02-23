POLÍCIA
VÍDEO: Partida de futebol é interrompida a tiros após morte de narcotraficante
El Mench era líder do Cartel de Jalisco Nova Geração
Por Victoria Isabel
Uma partida de futebol da primeira divisão da Liga Mexicana feminina foi interrompida neste domingo, 22, após tiros serem ouvidos nas proximidades do estádio, em meio à onda de violência desencadeada pela morte do narcotraficante Nemesio Oseguera Cervantes, conhecido como “El Mencho”. O jogo entre Nexcara e Querétaro, realizado em Aguascalientes, foi retomado após a situação ser controlada.
A morte de El Mencho, líder do Cartel de Jalisco Nova Geração, ocorreu durante uma operação federal em Tapalpa, no estado de Jalisco, e provocou retaliações com bloqueios de rodovias, incêndios de veículos e ataques a estabelecimentos comerciais. Jalisco concentrou a maior parte dos registros, com dezenas de bloqueios, enquanto outros 19 estados também tiveram ocorrências isoladas.
Segundo autoridades mexicanas, a ação foi coordenada pelo Ministério da Defesa e pela Guarda Nacional, com apoio de informações fornecidas pelos Estados Unidos. Além de El Mencho, outros integrantes do cartel morreram, e dois suspeitos foram presos com armamento pesado. A embaixada americana emitiu alerta recomendando que cidadãos evitem áreas afetadas pela violência.
Veja vídeo:
