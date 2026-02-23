VÍDEO: Partida de futebol é interrompida a tiros após morte de narcotraficante

Jogo entre Nexcara e Querétaro - Foto: Reprodução

Uma partida de futebol da primeira divisão da Liga Mexicana feminina foi interrompida neste domingo, 22, após tiros serem ouvidos nas proximidades do estádio, em meio à onda de violência desencadeada pela morte do narcotraficante Nemesio Oseguera Cervantes, conhecido como “El Mencho”. O jogo entre Nexcara e Querétaro, realizado em Aguascalientes, foi retomado após a situação ser controlada.

A morte de El Mencho, líder do Cartel de Jalisco Nova Geração, ocorreu durante uma operação federal em Tapalpa, no estado de Jalisco, e provocou retaliações com bloqueios de rodovias, incêndios de veículos e ataques a estabelecimentos comerciais. Jalisco concentrou a maior parte dos registros, com dezenas de bloqueios, enquanto outros 19 estados também tiveram ocorrências isoladas.

Tudo sobre Polícia em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Segundo autoridades mexicanas, a ação foi coordenada pelo Ministério da Defesa e pela Guarda Nacional, com apoio de informações fornecidas pelos Estados Unidos. Além de El Mencho, outros integrantes do cartel morreram, e dois suspeitos foram presos com armamento pesado. A embaixada americana emitiu alerta recomendando que cidadãos evitem áreas afetadas pela violência.

Veja vídeo: