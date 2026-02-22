Homem é preso suspeito de atropelar cunhado e esposa em Eunápolis

O empresário Felipe e esposa afirmam que estavam sendo ameaçados pelo suspeito - Foto: Reprodução Radar News

O suspeito de atropelar intencionalmente um casal em Eunápolis, no extremo sul da Bahia, se apresentou neste domingo, 22, na 1ª Delegacia Territorial (DT/Eunápolis), acompanhado de advogados e teve um mandado de prisão preventiva cumprido em seu desfavor.

O homem, de 32 anos, foi autuado pelos crimes de lesão corporal de natureza grave e lesão corporal praticada contra a mulher. O crime ocorreu na tarde da sexta-feira, 20, e teve como vítima o empresário Felipe de Jesus Costa, de 32, e a esposa dele.

Tudo sobre Polícia em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

O casal seguia de motocicleta por uma das avenidas do bairro Juca Rosa, quando foi atingido pelo carro conduzido pelo suspeito. O momento foi registrado pelo próprio empresário, que gravava um vídeo enquanto relatava estar sendo perseguido. Após o atropelo, as vítimas foram encaminhadas para uma unidade hospitalar.

O empresário sofreu fratura na clavícula e costelas, um corte na cabeça, além de diversas escoriações. Ele permanece internado aguardando avaliação médica para possível cirurgia. A esposa teve escoriações e luxação na perna.

De acordo com Felipe, a sequência de agressões teria começado após o cunhado ser chamado pelo Conselho Tutelar, suspeito de agredir o próprio filho. Após a visita do órgão e a entrega de uma intimação, o homem passou a acusar a esposa de Felipe de ter feito a denúncia.

O empresário afirmou que o suspeito foi até a loja onde ele trabalha e fez acusações diretas contra sua companheira, além de reforçar ameaças. Felipe contou ainda que, diante da situação, o casal procurou orientação jurídica e tentou registrar um boletim de ocorrência, mas não conseguiu concluir o procedimento, já que foi atropelado, quando seguia para uma delegacia.

No vídeo, a vítima afirma que tentou sair da frente do veículo ao notar a aproximação, mas sustenta que o motorista direcionou o carro contra a moto, provocando o atropelamento. Ele acredita que a intenção era impedir que chegasse à delegacia para formalizar a denúncia.

Morador de Eunápolis há mais de 30 anos e sem antecedentes criminais, Felipe reforçou, em depoimento gravado no hospital, que vinha sofrendo ameaças antes do ataque. A Polícia Civil instaurou inquérito para apurar os crimes de lesão corporal gravíssima contra o empresário e violência doméstica contra a mulher. As informações são do Radar News.