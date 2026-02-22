Campeonato Baiano 2026: saiba jogos da semifinal e equipes rebaixadas

Bahia e Vitória estão na semifinal do Campeonato Baiano - Foto: Letícia Martins/EC Bahia

Acabou neste domingo, 22, a primeira fase do Campeonato Baiano de 2026 e a classificação final definiu quais são os jogos da semifinal, além dos dois rebaixados para a segunda divisão. A definição foi a seguinte:

Semifinal

Tudo sobre Esportes em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Bahia x Juazeirense

Vitória x Jacuipense

Rebaixados

Bahia de Feira

Atlético de Alagoinhas

Última rodada

Bahia x Atlético

A rodada final teve o jogo entre Atlético de Alagoinhas e Bahia antecipado para o sábado, 21. O Tricolor poupou sua equipe titular, mas foi suficiente para vencer por 4 a 2 e confirmar a liderança com 23 pontos. Já a equipe do interior, recentemente campeão, acabou como lanterna e rebaixado, sem vencer sequer um jogo.

Vitória x Galícia

O Vitória recebeu o Galícia e não teve dificuldades. O Leão se impôs dentro de casa e venceu por 3 a 0 para garantir a segunda posição com 16 pontos. Já o Galícia, que tinha até chance de se classificar, ficou na oitava posição, com 9 pontos, se livrando do rebaixamento nos critérios de desempate.

Porto x Juazeirense

O Porto começou a rodada dentro do G4, jogou em casa e ainda abriu o placar. Mas a Juazeirense foi valente, conseguiu a virada no segundo tempo em 3 a 1 e ficou com o quarto lugar, classificado para semifinal com 13 pontos. Já o Porto, com 11 pontos, acabou no sexto lugar.

Jequié x Barcelona de Ilhéus

O Jequié começou a rodada dentro do G4, saiu atrás contra o Barcelona, mas arrancou o empate em 1 a 1 já na reta final. No entanto, com 12 pontos, o Bode acabou na quinta posição. Já a equipe de Ilhéus se livrou do rebaixamento, com 10 pontos.

Jacuipense x Bahia de Feira

Outro jogo de muitos emoções foi a virada da Jacuipense por 3 a 1 contra o Bahia de Feira em Pituaçu. Com 13 pontos, a Jacupa terminou no terceiro lugar e vai para semifinal. Já a equipe de Feira de Santana, com 9 pontos, está rebaixada para a segunda divisão.

Tudo sobre a semifinal

Os jogos da fase semifinal do Campeonato Baiano 2026 acontecem já no próximo final de semana, com 28 de fevereiro e 1º de março como datas-base para as partidas.

Neste ano, a semifinal acontece somente em jogo único, com mando de campo para as equipes melhores colocadas. Assim, Bahia e Vitória jogam em casa contra Juazeirense e Jacuipense, respectivamente.

Juazeirense x Bahia pela 1ª fase do Baianão 2026 | Foto: Letícia Martins/EC Bahia

A grande final, também em jogo único, está marcada para o dia 8 de março. Se for à final, o Bahia irá jogar como mandante contra qualquer adversário. Já o Vitória será mandante se o adversário em uma possível final for a Juazeirense.

A tecnologia do árbitro de vídeo (VAR) vai estar disponível nas fases semifinal e final.

Vitória x Jacuipense pela 1ª fase do Baianão 2026 | Foto: Victor Ferreira / EC Vitória

Vagas nas competições

Os três primeiros classificados vão para a Copa do Brasil de 2027, no entanto, vale mencionar que Bahia e Vitória, podem permanecer na Série A e já entrar em fases mais adiantadas. A quarta vaga fica com o campeão da Copa Governador ou outra competição estadual a ser disputada ainda em 2026.

Situação similar acontece em relação a Copa do Nordeste. O vencedor e vice-campeão se classificam, enquanto a terceira vaga vai ser destinada ao clube mais bem posicionado no Ranking Nacional de Clubes 2026 da CBF. Porém, clubes que disputem competição Conmebol ficam de fora, o que pode mudar a composição das vagas.

Já na Série D, os três melhores colocados vão ter direito às três vagas disponíveis, desde que não sejam integrantes de outras séries do campeonato nacional. Ou seja, essas vagas ficam com Jacuipense, Juazeirense e Jequié.