BAIANÃO 2026
Vitória supera o Galícia e vai para semifinal do Baianão em vantagem
Com gols de Erick, Cantalapiedra e Mateusinho, Leão domina o Barradão e carimba vaga na semifinal
Por Valdomiro Neto
Fechando a nona e última rodada da fase de grupos do Campeonato Baiano, o Vitória recebeu o Galícia neste domingo, 22, no Barradão. Com um resultado seguro pelo placar de 3 a 0, o Leão da Barra consolidou a segunda colocação na tabela e carimbou o passaporte para a semifnial. Já o Granadeiro encerra sua participação nesta edição da competição se livrando do rebaixamento nos critérios de desempate.
O jogo
O Vitória foi a campo com sua estrutura titular, promovendo apenas duas alterações pontuais: a entrada do zagueiro Edenilson no setor defensivo e a ausência do atacante Renato Kayzer, poupado devido ao desgaste físico.
A partida começou com tons mornos, com pouca criatividade de ambos os lados e ações concentradas no meio-campo. O Rubro-Negro conseguiu furar o bloqueio adversário apenas aos 39 minutos do primeiro tempo; após cruzamento preciso de Aitor Cantalapiedra para o coração da área, o ponta Erick apareceu para finalizar e inaugurar o marcador.
Na volta do intervalo, o técnico Jair Ventura realizou a entrada de Neris no lugar de Camutanga na zaga. O início da segunda etapa foi avassalador para o Vitória. Logo aos 10 minutos, Aitor Cantalapiedra arriscou de fora da área e anotou um belo gol.
Pouco tempo depois, Mateuzinho recebeu pelo lado direito da área e bateu colocado, tirando do alcance do goleiro Rafael Puridade para ampliar a vantagem.
Marinho perde pênalti
Principal contratação do Vitória no ano, o atacante Marinho teve, aos 31 minutos, a chance de fazer o quarto gol após a marcação de uma penalidade em Fabri. O atacante no entanto, parou em uma grande defesa de Rafael Puridade.
Situação das equipes
Com o resultado, o Vitória avança para as semifinal e vai enfrentar a Jacuipense com a vantagem de decidir a classificação em seus domínios, fruto da segunda melhor campanha geral. O jogo único acontece no próximo final de semana.
O Galícia, por sua vez, despede-se do estadual e passa a focar no planejamento para o restante da temporada.
