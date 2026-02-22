BAIANÃO 2026
Renato Kayzer, Dudu e mais: saiba situação atualizada dos desfalques do Vitória
Departamento Médico rubro-negro atualiza situação dos atletas que seguem como desfalque
Por Valdomiro Neto
Siga o A TARDE no Google
Momentos antes da partida contra o Galícia, neste domingo, 22, pela nona e última rodada do Campeonato Baiano, o Esporte Clube Vitória divulgou atualizações do boletim médico, com desfalques como Renato Kayzer e Dudu.
O boletim médico trouxe atualizações de atletas que já estavam afastados das atividades do elenco principal, e detalhou a situação de Renato Kayzer, que desfalca a equipe para o duelo diante do Galícia.
Além de Kayzer, o clube trouxe a situação dos atletas Edu, Luan Cândido, Dudu e Nathan Mendes.
Leia Também:
Boletim do Departamento Médico do Vitória
- Edu: Sintomas gripais, em repouso.
- Luan Cândido: Desconforto no joelho direito. Segue em tratamento.
- Dudu: Dores na coluna após sofrer trauma no joelho durante o treinamento. Segue em tratamento.
- Nathan Mendes: Desconforto na posterior direita. Segue em tratamento.
- Kayzer: Jogador se encontra com carga elevada, sendo poupado desse jogo. Treinou pela manhã com os não-relacionados.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes