ESPORTES
BAIANÃO 2026

Renato Kayzer, Dudu e mais: saiba situação atualizada dos desfalques do Vitória

Departamento Médico rubro-negro atualiza situação dos atletas que seguem como desfalque

Valdomiro Neto

Por Valdomiro Neto

22/02/2026 - 15:48 h

Elenco do Vitória em campo
Elenco do Vitória em campo

Momentos antes da partida contra o Galícia, neste domingo, 22, pela nona e última rodada do Campeonato Baiano, o Esporte Clube Vitória divulgou atualizações do boletim médico, com desfalques como Renato Kayzer e Dudu.

O boletim médico trouxe atualizações de atletas que já estavam afastados das atividades do elenco principal, e detalhou a situação de Renato Kayzer, que desfalca a equipe para o duelo diante do Galícia.

Além de Kayzer, o clube trouxe a situação dos atletas Edu, Luan Cândido, Dudu e Nathan Mendes.

Boletim do Departamento Médico do Vitória

  • Edu: Sintomas gripais, em repouso.
  • Luan Cândido: Desconforto no joelho direito. Segue em tratamento.
  • Dudu: Dores na coluna após sofrer trauma no joelho durante o treinamento. Segue em tratamento.
  • Nathan Mendes: Desconforto na posterior direita. Segue em tratamento.
  • Kayzer: Jogador se encontra com carga elevada, sendo poupado desse jogo. Treinou pela manhã com os não-relacionados.

