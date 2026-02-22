Renato Kayzer, Dudu e mais: saiba situação atualizada dos desfalques do Vitória

Siga o A TARDE no Google

Momentos antes da partida contra o Galícia, neste domingo, 22, pela nona e última rodada do Campeonato Baiano, o Esporte Clube Vitória divulgou atualizações do boletim médico, com desfalques como Renato Kayzer e Dudu.

O boletim médico trouxe atualizações de atletas que já estavam afastados das atividades do elenco principal, e detalhou a situação de Renato Kayzer, que desfalca a equipe para o duelo diante do Galícia.

Além de Kayzer, o clube trouxe a situação dos atletas Edu, Luan Cândido, Dudu e Nathan Mendes.



Boletim do Departamento Médico do Vitória