COMPROMETIMENTO
Cristiano Ronaldo define situação no Al Nassr após polêmicas
Craque português ignora polêmicas com Fundo Saudita e foca na liderança da liga nacional: "Pertenço a este país"
Por Rodrigo Tardio
O atacante Cristiano Ronaldo rompeu o silêncio após a recente e polêmica "greve" que marcou os últimos dias no Al Nassr. Após brilhar com dois gols na goleada sobre o Al Hazem, no último sábado, 21, o astro português utilizou os microfones para afastar rumores de uma saída prematura e reafirmar a adaptação ao futebol da Arábia Saudita.
Embora tenha evitado comentar diretamente o "boicote" realizado contra o Fundo Público de Investimentos (PIF) — braço financeiro que controla os principais clubes do país —, Ronaldo foi enfático ao projetar futuro.
"Estou muito feliz. Como já disse outras vezes, pertenço à Arábia Saudita. É um país que me acolheu muito bem, assim como a minha família", declarou o jogador ao canal Thmanyah.
Liderança em jogo
A vitória foi crucial para as pretensões do Al Nassr na Saudi Pro League. Com o resultado, a equipe assumiu a ponta da tabela, somando um ponto de vantagem sobre o arquirrival Al Hilal. Para o capitão da equipe, o foco total agora está em conquistar o título nacional, troféu que ainda não ergueu desde a chegada ao Oriente Médio.
"O mais importante é continuarmos lutando. Estamos no topo. Fazemos o nosso trabalho, pressionamos e veremos o que acontece no final da temporada", pontuou o atacante, tentando encerrar o clima de instabilidade extracampo que rondou o clube nas últimas semanas.
Longevidade
Aos 41 anos, Cristiano Ronaldo mantém números que desafiam a idade. Na atual campanha, o português já balançou as redes 21 vezes em 24 partidas, acumulando ainda três assistências.
O desempenho individual segue como principal pilar do Al Nassr na busca pela hegemonia local.
