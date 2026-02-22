Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ESPORTES
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

COMPROMETIMENTO

Cristiano Ronaldo define situação no Al Nassr após polêmicas

Craque português ignora polêmicas com Fundo Saudita e foca na liderança da liga nacional: "Pertenço a este país"

Rodrigo Tardio

Por Rodrigo Tardio

22/02/2026 - 12:59 h | Atualizada em 22/02/2026 - 13:50

Siga o A TARDE no Google

Google icon
Aos 41 anos, Cristiano Ronaldo mantém números que desafiam idade
Aos 41 anos, Cristiano Ronaldo mantém números que desafiam idade -

O atacante Cristiano Ronaldo rompeu o silêncio após a recente e polêmica "greve" que marcou os últimos dias no Al Nassr. Após brilhar com dois gols na goleada sobre o Al Hazem, no último sábado, 21, o astro português utilizou os microfones para afastar rumores de uma saída prematura e reafirmar a adaptação ao futebol da Arábia Saudita.

Leia Também:

Zona Azul é suspensa em Coité após comissão ignorar parecer técnico
Troca de unidade de medida viabilizou desvio de verbas em Itagibá
Contrato de internet da Prefeitura de São Felipe entra na mira do TCM

Embora tenha evitado comentar diretamente o "boicote" realizado contra o Fundo Público de Investimentos (PIF) — braço financeiro que controla os principais clubes do país —, Ronaldo foi enfático ao projetar futuro.

Tudo sobre Esportes em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

"Estou muito feliz. Como já disse outras vezes, pertenço à Arábia Saudita. É um país que me acolheu muito bem, assim como a minha família", declarou o jogador ao canal Thmanyah.

Liderança em jogo

A vitória foi crucial para as pretensões do Al Nassr na Saudi Pro League. Com o resultado, a equipe assumiu a ponta da tabela, somando um ponto de vantagem sobre o arquirrival Al Hilal. Para o capitão da equipe, o foco total agora está em conquistar o título nacional, troféu que ainda não ergueu desde a chegada ao Oriente Médio.

"O mais importante é continuarmos lutando. Estamos no topo. Fazemos o nosso trabalho, pressionamos e veremos o que acontece no final da temporada", pontuou o atacante, tentando encerrar o clima de instabilidade extracampo que rondou o clube nas últimas semanas.

Longevidade

Aos 41 anos, Cristiano Ronaldo mantém números que desafiam a idade. Na atual campanha, o português já balançou as redes 21 vezes em 24 partidas, acumulando ainda três assistências.

O desempenho individual segue como principal pilar do Al Nassr na busca pela hegemonia local.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Al-Nassr cristiano ronaldo futebol da Arábia Saudita Goleador Saudi Pro League Título Nacional

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Aos 41 anos, Cristiano Ronaldo mantém números que desafiam idade
Play

“Pensei até em deixar de existir”, desabafa filho de Popó nas redes sociais

Aos 41 anos, Cristiano Ronaldo mantém números que desafiam idade
Play

Ba-Vi no Carnaval! Relembre jogadores flagrados curtindo a folia em Salvador

Aos 41 anos, Cristiano Ronaldo mantém números que desafiam idade
Play

Adeus, 9? Everaldo confirma novo número no Bahia por motivo emocionante

Aos 41 anos, Cristiano Ronaldo mantém números que desafiam idade
Play

Vídeo: grave acidente mata sete torcedores que viajavam para jogo

x