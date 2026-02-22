Menu
PROTAGONISMO

Brasil faz história no gelo e neve de Milão-Cortina

Competição teve ouro inédito de Lucas Braathen e recordes em diversas modalidades

Rodrigo Tardio

Por Rodrigo Tardio

22/02/2026 - 13:58 h

Presença brasileira foi ampliada em frentes variadas
Presença brasileira foi ampliada em frentes variadas -

Os Jogos Olímpicos de Inverno de Milão-Cortina 2026 chegaram ao fim neste domingo, 22, marcando um divisor de águas para o esporte brasileiro. O que antes era visto como uma participação figurativa de um país tropical transformou-se em protagonismo, com o Brasil conquistando pódios e posições de elite em modalidades historicamente dominadas por nações do hemisfério norte.

Ouro

O momento mais emblemático destes Jogos foi a consagração de Lucas Pinheiro Braathen. O esquiador garantiu a primeira medalha de ouro da história do Brasil em Olimpíadas de Inverno. Braathen exibiu um controle técnico impecável no slalom gigante, mantendo a regularidade nas duas descidas e evitando erros nas transições.

Com uma pilotagem agressiva, mas calculada, ele administrou a vantagem nos trechos decisivos para garantir o topo do pódio.

Recordes

A evolução brasileira também foi nítida nas competições de velocidade no gelo. Nicole Silveira confirmou sua ascensão mundial ao conquistar a 11ª colocação no skeleton, o melhor resultado já obtido por um atleta do país em provas de gelo.

No bobsled, a despedida de lendas do esporte veio acompanhada de marcas históricas. O quarteto do 4-man, liderado pelo veterano Edson Bindilatti e composto por Rafael Souza, Luis Bacca e Davidson de Souza, terminou na 19ª posição.

O resultado é o melhor desempenho do país na categoria, consolidando o projeto de longo prazo da modalidade.

Domínio

A presença brasileira foi ampliada em frentes variadas:

- Snowboard Halfpipe: Pat Burgener e Augustinho Teixeira figuraram entre os 20 melhores do mundo, elevando o nível técnico da equipe.

- Esqui Cross-country: Manex Silva obteve o melhor desempenho de um brasileiro na história da modalidade em Jogos, superando marcas anteriores e mostrando fôlego para os próximos ciclos.

Resultados

Medalha de ouro - slalom gigante - esqui alpino: Lucas Pinheiro Braathen - melhor resultado entre todas as modalidades

11º - skeleton feminino: Nicole Silveira - melhor resultado na modalidade

14º - snowboard halfpipe: Pat Burgner - melhor resultado na modalidade

19º - 4-man bobsled: Edson Bindilatti, Davidson de Souza, Luis Bacca e Rafael Souza - melhor resultado na modalidade

19º - snowboard halfpipe: Augustinho Teixeira

21º - sprint feminino por equipes: esqui cross-country: Bruna Moura e Duda Ribera - melhor resultado na modalidade

24º - 2-man bobsled: Edson Bindillati e Luis Bacca - melhor resultado na modalidade (no 2-man)

27º - slalom - esqui alpino: Giovanni Ongaro - melhor resultado na modalidade (no slalom)

31º - slalom gigante - esqui alpino: Giovanni Ongaro

48º - sprint clássico: esqui cross-country: Manex Silva - melhor resultado na modalidade

72ª - sprint clássico: esqui cross-country: Eduarda Ribera - melhor resultado na modalidade (em pontos FIS)

74ª - sprint clássico: esqui cross-country: Bruna Moura

97º - 10km livre: esqui cross-country: Manex Silva

99º - 10km livre: esqui cross-country: Bruna Moura

