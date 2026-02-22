Menu
SALVADOR
SALVADOR

Caminhão perde controle, atinge patrimônios no Pelourinho e deixa um ferido

Caminhão avançou sobre barracas de alimentos instaladas na região

Rodrigo Tardio

Por Rodrigo Tardio

22/02/2026 - 12:39 h | Atualizada em 22/02/2026 - 13:03

Apesar do forte impacto, não houve registro de feridos
Apesar do forte impacto, não houve registro de feridos -

Um acidente envolvendo um caminhão, na madrugada deste domingo, 22, causou susto, deixou uma pessoa ferida e provocou prejuízos materiais no Largo do Pelourinho, um dos principais cartões-postais de Salvador.

O motorista de um caminhão perdeu o controle da direção enquanto tentava subir a ladeira principal, vindo a colidir contra duas importantes edificações históricas: a Igreja de Nossa Senhora do Rosário dos Pretos e o Museu Casa do Benin.

Além do dano ao patrimônio, o acidente impactou o sustento de trabalhadores locais. O caminhão avançou sobre barracas de alimentos instaladas na região, destruindo-as completamente.

Ao Portal A TARDE, a Transalvador declarou que registrou o fato por volta das 3h40 deste domingo e que uma pessoa ficou ferida.

"Um caminhão descontrolado se chocou com um casarão na Ladeira do Carmo, no Centro Histórico. Uma moto também foi atingida. Houve registro de uma pessoa (pedestre) ferida. Na manhã deste domingo, equipes da Transalvador auxiliam no processo de retirada do caminhão do local", disse o órgão.

Até o fechamento desta edição, não havia informações sobre o que teria causado a falha mecânica ou humana no veículo.

O Museu Casa do Benin, por meio de nota, declarou que o espaço está temporariamente fechado para manutenção após o acidente. O prédio passa por vistoria técnica realizada por engenheiro da Defesa Civil de Salvador (Codesal).

A reportagem tentou entrar em contato com representantes da Igreja de Nossa Senhora do Rosário dos Pretos, mas não obteve retorno até o seu fechamento.

x