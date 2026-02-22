Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > MUNDO
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

UCRÂNIA SOB FOGO

Ofensiva russa atinge energia e civis às vésperas de 4 anos de guerra

Pelo menos 50 mísseis e 300 drones foram lançados contra diversas regiões da Ucrânia.

Rodrigo Tardio

Por Rodrigo Tardio

22/02/2026 - 13:34 h

Siga o A TARDE no Google

Google icon
Imagem ilustrativa da imagem Ofensiva russa atinge energia e civis às vésperas de 4 anos de guerra
-

Em um dos ataques mais coordenados dos últimos meses, a Rússia lançou, neste domingo, 2, uma ofensiva maciça com cerca de 50 mísseis e 300 drones contra diversas regiões da Ucrânia.

O bombardeio ocorre a apenas dois dias do quarto aniversário da invasão russa e teve como alvos principais a infraestrutura energética, redes ferroviárias e áreas residenciais, agravando a crise humanitária sob temperaturas de até -10°C.

Tudo sobre Mundo em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

Zona Azul é suspensa em Coité após comissão ignorar parecer técnico
Troca de unidade de medida viabilizou desvio de verbas em Itagibá
Contrato de internet da Prefeitura de São Felipe entra na mira do TCM

Terror

Na capital, Kiev, e nos subúrbios, o cenário foi de pânico. Explosões de mísseis balísticos foram registradas durante a madrugada, deixando ao menos um morto e dezenas de feridos, incluindo quatro crianças.

Em Sofiivska Borshchagivka, moradores relataram o tremor de edifícios em áreas estritamente civis.

“Não há instalações militares aqui, apenas escolas e casas”, afirmou Anton, morador local. No oeste do país, em Lviv, explosões no centro da cidade vitimaram uma policial e feriram outras 15 pessoas, em um ato classificado pelo prefeito Andrii Sadovy como “terrorista”.

Crise diplomática

O presidente Volodimir Zelensky denunciou a prioridade russa pelo conflito em detrimento do diálogo.

“Moscou investe mais em ataques do que em diplomacia”, afirmou. A ofensiva sistemática contra a rede elétrica forçou a Ucrânia à sua pior crise de energia desde 2022, em meio ao inverno rigoroso.

No campo diplomático, a tensão se estende à União Europeia. A Hungria anunciou o bloqueio de um novo pacote de sanções contra o Kremlin, justificando a decisão pela interrupção do fornecimento de petróleo via oleoduto Druzhba.

Budapeste e Kiev trocam acusações sobre a responsabilidade pela segurança da estrutura, que cruza o território ucraniano.

Resistência

Apesar da Rússia ocupar cerca de 20% do território e da intensidade dos ataques em Dnipro e Odessa, Zelensky mantém um tom de resiliência.

“Não estamos perdendo a guerra de jeito nenhum. A questão é se vamos vencê-la”, declarou o líder ucraniano na sexta-feira.

Enquanto isso, a Polônia mobilizou aviões de caça para proteger seu espaço aéreo contra mísseis russos operando perto da fronteira.

Do lado russo, o governo de Belgorod relatou a morte de dois civis por drones ucranianos, alegando ter interceptado mais de 70 dispositivos sobrevoando inclusive a região de Moscou.

O que esperar

Na próxima terça-feira, marco do início do quinto ano do conflito, líderes europeus como Emmanuel Macron e Keir Starmer realizarão uma reunião de emergência para discutir o suporte militar contínuo a Kiev através da Coalizão de Voluntários.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

conflito militar crise humanitária diplomacia internacional guerra na ucrânia Ofensiva russa Resiliência ucraniana

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Play

Casas feitas por impressora 3D podem transformar o mercado de trabalho

Play

Vídeo: grave acidente mata sete torcedores que viajavam para jogo

Play

Vídeo: deputada é atingida por explosivo na cabeça durante entrevista

Play

Cadeiras arremessadas: caos marca estreia de turnê de Messi na Índia

x