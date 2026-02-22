Idoso de 65 anos é preso após tentar matar homem durante discussão

Siga o A TARDE no Google

A polícia ainda não sabe o que motivou o crime - Foto: Divulgação Polícia Civil

Um idoso, de 65 anos, foi preso na manhã deste domingo, 22, no bairro Arnaldo Moura, em Eunápolis, no extremo sul da Bahia, suspeito de tentar matar um homem, em um estabelecimento comercial, em Coroa Vermelha, distrito de Santa Cruz Cabrália, no sul do estado, na sexta-feira, 20.

Segundo informações da Polícia Civil, ele efetou um disparo de arma de fogo contra a vítima, após um desentendimento. Não há informação do que teria motivado a briga entre os homens.

Tudo sobre Polícia em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

O suspeito foi localizado e preso por equipes do Serviço de Investigação (SI), de Local de Crime (SILC), de Eunápolis, com apoio do Grupo de Apoio Técnico e Tático à Investigação (GATTI).

Ele foi conduzido à 1ª Delegacia Territorial de Eunápolis, onde foi autuado em flagrante pelo crime de tentativa de homicídio e permanece custodiado à disposição da Justiça.