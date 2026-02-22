Furto de R$ 400 mil em joias na Bahia: Perícia facial leva à prisão de suspeitos

Dupla foi localizada nas proximidades da rodoviária - Foto: Divulgação Ascom/Polícia Civil

Dois homens, de 20 e 22 anos, que não tiveram os nome revelados, foram presos menos de 24 horas após furtarem joias e relógios em uma joalheria do Distrito Industrial de Juazeiro, no Norte da Bahia. Eles foram identificados com auxílio da perícia criminal.

A invasão ao estabelecimento ocorreu na noite da quarta-feira, 18, e a dupla fugiu levando produtos avaliados em aproximadamente R$ 400 mil.

Tudo sobre Polícia em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Segundo informações do Departamento de Polícia Técnica, a identificação de um dos suspeitos foi feita através de exame de Comparação de Imagens Faciais (CIF) realizado por peritos da Coordenadoria Regional de Polícia Técnica (CRPT) de Juazeiro. A equipe analisou imagens de câmeras de segurança e descartaram outros suspeitos, inicialmente investigados.

O procedimento técnico consiste na análise morfológica de características faciais visíveis nas imagens, permitindo verificar semelhanças ou divergências entre indivíduos, fornecendo evidências confiáveis para a investigação.

Segundo a Polícia Civil, a técnica foi determinante para direcionar as diligências e confirmar a participação de um dos autores do crime. Os suspeitos foram localizados na tarde da quinta-feira, 19, no centro de Feira de Santana, a cerca de 115 Km de Salvador.