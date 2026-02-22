Homem é executado a tiros em via pública de Vitória da Conquista

Renan Paulo morreu na hora - Foto: Reprodução Blog do Marcelo

A morte de um homem em plena via pública marcou a madrugada deste domingo, 22, em Vitória da Conquista, no sudoeste do estado. Identificado como Renan Paulo, ele foi executado no bairro Simão. O crime ocorreu nas proximidades de um campo de futebol e a poucos metros da Escola Municipal Zélia Saldanha, em uma área bastante frequentada pelos moradores.

Testemunhas relataram ter ouvido vários tiros, disparados por um homem desconhecido que fugiu logo em seguida. Até a tarde deste domingo, o suspeito ainda não havia sido identificado.

A investigação está sendo conduzida pela Delegacia de Homicídios, que busca identificar o autor e a motivação do crime. Testemunhas serão ouvidas, e imagens de câmeras de segurança da região serão analisadas na tentativa de elucidar o caso. As informações são do Blog do Marcelo.