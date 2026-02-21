Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍCIA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

RACISMO NA BAHIA

Turista é presa suspeita de injúria racial em hotel em Porto Seguro

Mulher, de 28 anos, natural de São Paulo, atacou hóspedes e funcionária

Andrêzza Moura

Por Andrêzza Moura

21/02/2026 - 18:10 h | Atualizada em 21/02/2026 - 18:44

Siga o A TARDE no Google

Google icon
Mulher segue presa à disposição da Justiça
Mulher segue presa à disposição da Justiça -

Um episódio de racismo e violência dentro de um hotel em Porto Seguro, no extremo sul da Bahia, terminou com a prisão de uma turista paulista, de 28 anos, após ela agredir fisicamente outros hóspedes e ofender uma funcionária do estabelecimento com xingamentos de cunho racial.

Segundo informações da polícia, a confusão começou quando a funcionária do hotel tentou interceder em uma discussão entre a suspeita e outro hóspede. Durante o episódio, a turista, que não teve o nome revelado, teria proferido injúrias raciais contra a trabalhadora e ainda agrediu fisicamente os envolvidos.

Tudo sobre Polícia em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Policiais militares conduziram a suspeita à Delegacia de Proteção ao Turista (Deltur), onde todos foram ouvidos. Imagens das câmeras de videomonitoramento do hotel foram analisadas e puderam contribuir com as denúncias.

Leia Também:

Veículos são apreendidos em Salvador com restrições de furto/ roubo
Homens são presos após roubo de carga de pisos cerâmicos na Bahia
Justiça absolve homem de 35 anos acusado de estuprar menina de 12

Com base nos depoimentos e nas provas coletadas, foi lavrado o Auto de Prisão em Flagrante. A turista segue custodiada à disposição da Justiça. As investigações seguem em andamento.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Bahia Deltur Flagrante hóspedes hotel injúria Polícia porto seguro racismo turista

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Mulher segue presa à disposição da Justiça
Play

Estupro na RMS: vídeo mostra vendedor intimidando vítima com faca

Mulher segue presa à disposição da Justiça
Play

Briga de casal termina com homem ferido por garrafada no Campo Grande

Mulher segue presa à disposição da Justiça
Play

“Pensei até em deixar de existir”, desabafa filho de Popó nas redes sociais

Mulher segue presa à disposição da Justiça
Play

Sócios: grupo chines utiliza o PCC para blindar lavagem de R$ 1 bilhão

x