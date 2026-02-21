RACISMO NA BAHIA
Turista é presa suspeita de injúria racial em hotel em Porto Seguro
Mulher, de 28 anos, natural de São Paulo, atacou hóspedes e funcionária
Por Andrêzza Moura
Um episódio de racismo e violência dentro de um hotel em Porto Seguro, no extremo sul da Bahia, terminou com a prisão de uma turista paulista, de 28 anos, após ela agredir fisicamente outros hóspedes e ofender uma funcionária do estabelecimento com xingamentos de cunho racial.
Segundo informações da polícia, a confusão começou quando a funcionária do hotel tentou interceder em uma discussão entre a suspeita e outro hóspede. Durante o episódio, a turista, que não teve o nome revelado, teria proferido injúrias raciais contra a trabalhadora e ainda agrediu fisicamente os envolvidos.
Policiais militares conduziram a suspeita à Delegacia de Proteção ao Turista (Deltur), onde todos foram ouvidos. Imagens das câmeras de videomonitoramento do hotel foram analisadas e puderam contribuir com as denúncias.
Com base nos depoimentos e nas provas coletadas, foi lavrado o Auto de Prisão em Flagrante. A turista segue custodiada à disposição da Justiça. As investigações seguem em andamento.
