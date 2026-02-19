Menu
DISCRIMINAÇÃO

Turista é preso por racismo em camarote no Carnaval de Salvador

Natural de Santa Catarina, homem agrediu verbalmente funcionárias do espaço

Por Luiza Nascimento

19/02/2026 - 11:10 h

Natural de Santa Catarina, um turista de 42 anos foi preso em flagrante por discriminação racial dentro de um camarote no Carnaval de Salvador. O homem teria agredido verbalmente funcionárias que trabalhavam no espaço localizado no circuito Dodô (Barra-Ondina), na terça-feira, 17.

Segundo os relatos das vítimas, o suspeito as chamou de "pretas", "macacas" e "escravas". Após a denúncia, ele foi identificado por uma equipe do camarote através de apoio da Polícia Militar, e encaminhado para uma delegacia atuante no circuito.

Em nota enviada ao Portal A TARDE, a Polícia Civil informou que, posteriormente, o homem foi conduzido a uma unidade, onde segue custodiado à disposição do Poder Judiciário.

A organização do camarote informou que o homem está proibido de participar de outros evento organizado pelo grupo.

A Delegacia Especializada de Combate ao Racismo e à Intolerância Religiosa (Decrin) investiga o caso.

Outros casos de racismo no Carnaval de Salvador

Um idoso de 60 anos foi preso, no sábado, 14, por suspeita de injúria racial contra uma pessoa que trabalhava em um bloco no Carnaval de Salvador. O caso ocorreu no circuito Osmar (Campo Grande).

Após ser alvo de agressões verbais com conteúdo discriminatório, a vítima realizou uma denúncia. Em seguida, equipes policiais utilizaram o sistema de videomonitoramento e localizaram o suspeito na Praça do Campo Grande, onde foi abordado e conduzido.

Além dos casos citados, uma polêmica envolvendo a cantora e dançarina Carla Perez tomou conta das redes sociais durante a folia. Durante a celebração do último desfile do bloco infantil Algodão Doce, ela desceu do trio e subiu nos ombros de um homem negro, identificado com segunrança.

O momento foi filmado e publicado nas redes sociais, e logo viralizou, gerando uma enxurradas de comentários negativos, afirmando que a imagem representava simbolicamente a supremacia da cultura branca na sociedade brasileira.

Após a repercussão, Carla Perez justificou dizendo que subiu nos ombros do segurança para conseguir “contato físico” e “estar mais próxima das minhas crianças”, mas reconheceu a situação e pediu desculpas.

