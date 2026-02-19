Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍCIA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

POLÍCIA

PMs são afastados após denúncia de agressões e homofobia no Carnaval

Caso ocorreu no circuito Dodô (Barra-Ondina), em Salvador

Victoria Isabel

Por Victoria Isabel

19/02/2026 - 10:11 h

Siga o A TARDE no Google

Google icon
O caso ocorreu na noite de sábado, 14
O caso ocorreu na noite de sábado, 14 -

A Justiça determinou o afastamento cautelar de quatro policiais militares após denúncia de agressões físicas e ofensas homofóbicas durante o Carnaval de Salvador. O caso ocorreu na noite de sábado, 14, no Morro do Gato, no circuito Dodô (Barra-Ondina), e é investigado pela 7ª Delegacia Territorial, no Rio Vermelho, e pela Corregedoria da PM.

As vítimas são um soldado da PM que estava de folga, o marido dele, o professor João Cruz, e um amigo do casal, também policial militar. Segundo João, a confusão começou quando ele e o companheiro dançavam abraçados atrás do trio do Papazoni e foram alvo de ataques verbais.

Tudo sobre Polícia em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

"Quando estávamos dançando atrás do trio do Papazoni, eu e meu esposo abraçados, fomos delimitados por diversas ofensas homofóbicas por um folião que estava atrás da gente", relatou. As informações são do g1.

De acordo com ele, após uma discussão, policiais da guarnição 1007 do Batalhão de Patrulhamento Tático Móvel (BPATAMO) chegaram ao local e agiram com violência. João afirma ter sido atingido com quatro golpes de cassetete nas costas e no tórax. O amigo do casal sofreu dois golpes no rosto, teve um corte na testa que exigiu seis pontos e passou por cirurgia no maxilar no Hospital Geral do Estado (HGE), onde permanece internado.

Leia Também:

Idoso morre após choque elétrico e cair de altura de cinco metros
Jovem é encontrada morta com marcas de violência; marido nega crime
Homem é preso por estupro, cárcere privado e ameaças à mulher e filhos

João também denunciou agressões e xingamentos durante a condução a um posto da corporação. "Fui imobilizado por um aluno-soldado, com muita força, sem eu oferecer resistência alguma. Falei que meu braço estava doendo e pedi para ele afrouxar. Ele falou: 'Cala boca, seu veado, você ainda não viu o que é violência'".

Ele afirma ainda que tentou gravar a ação com o celular, mas o aparelho foi tomado por uma policial, que teria exigido o desbloqueio.

Durante a ocorrência, o soldado que denunciou as agressões foi preso sob acusação de desrespeitar um superior, crime previsto no artigo 160 do Código Penal Militar. Ele foi liberado na terça-feira, 17.

Com a abertura de investigação para apurar possíveis excessos, a Justiça determinou o afastamento temporário dos quatro PMs envolvidos: o soldado detido e três militares das guarnições 1425 e Patamo 1007. Foi determinado ainda a instauração de um inquérito policial militar pela Corregedoria com prazo improrrogável de 60 dias.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

agressões policiais Carnaval de Salvador direitos humanos homofobia investigação policial justiça

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
O caso ocorreu na noite de sábado, 14
Play

Estupro na RMS: vídeo mostra vendedor intimidando vítima com faca

O caso ocorreu na noite de sábado, 14
Play

Briga de casal termina com homem ferido por garrafada no Campo Grande

O caso ocorreu na noite de sábado, 14
Play

“Pensei até em deixar de existir”, desabafa filho de Popó nas redes sociais

O caso ocorreu na noite de sábado, 14
Play

Sócios: grupo chines utiliza o PCC para blindar lavagem de R$ 1 bilhão

x