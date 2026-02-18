Idoso morre após choque elétrico e cair de altura de cinco metros

Siga o A TARDE no Google

Idoso teve parada cardiorrespiratória - Foto: Divulgação Corpo de Bombeiros

Um idoso, de 63 anos, no início da tarde desta quarta-feira, 18, após sofrer uma descarga elétrica enquanto trabalhava e cair de uma altura de aproximadamente cinco metros. O acidente aconteceu no bairro São Jorge, em Maceió, em Alagoas.

Segundo informações do Corpo de Bombeiros Militar de Alagoas (CBMAL), a vítima foi encontrada em parada cardiorrespiratória. O senhor ainda passou por procedimentos de reanimação cardiopulmonar (RCP), seguindo o protocolo estabelecido, mas apesar das manobras, não resistiu.

A morte do idoso foi constatada por um médico do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) que esteve no local. A Polícia Civil apura o fato. As informações são do G1.