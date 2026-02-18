Menu
FEMINICÍDIO?

Jovem é encontrada morta com marcas de violência; marido nega crime

O homem ligou para a mãe da jovem por chamada de vídeo e a mostrou desacordada

Andrêzza Moura

Por Andrêzza Moura

18/02/2026 - 22:44 h

Ane era natural do Piauí e morava em Brasília há quase dois anos
Ane era natural do Piauí e morava em Brasília há quase dois anos

O corpo de Ane Caroline Alves Loseiro Lopes, de 23 anos, foi encontrado, na madrugada da segunda-feira, 16, caído ano chão da casa onde morava, no Recanto das Emas, em Brasília, com o companheiro, Max Luan Vargas Silva, de 33. Segundo familiares, após encontrar a mulher desacordada, ele ligou para a mãe dela, por chamada de vídeo, por volta das 9h, da terça-feira, 17, e a mostrou desacordada.

Diante da situação, a mãe pediu a dois familiares que moram em Ceilândia que fossem até a casa do casal. Mas, ao chegarem ao local, Ane já estava morta. Segundo os parentes, a jovem tinha diversas marcas nos braços e nas pernas. A causa da morte é investigada.

Max, que trabalha como caminhoneiro, informou que tinha dormido em um quarto separado de Ane e, ao acordar, a encontrou no chão. O casal estava junto há cerca de um ano e meio e, segundo um familiar, a relação era marcada por brigas e agressões.

"A gente sabe que toda vez que eles bebiam, eles se agrediam. A mãe dela passou uma vez que ele agrediu ela, que deslocou o maxilar. A gente tem foto dela no hospital pra repor o maxilar de volta", diz o homem, sem se identificar.

Tanto os familiares quanto o Max foram ouvidos na 27ª Delegacia de Polícia, no Recanto das Emas. Segundo a polícia, o homem foi liberado porque não há elementos para a prisão dele. O advogado de Max afirmou que ele nega ter agredido a companheira.

O corpo de Ane, que era natural de Parnaguá, no Sul do Piauí, foi sepultado nesta quinta-feira, 18, na cidade natal. Max também é do Piauí. Ane morava em Brasília a cerca de 2 anos. As informações são do G1.

x