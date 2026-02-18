Homem é preso por estupro, cárcere privado e ameaças à mulher e filhos

Homem já responde a quatro processos por violência doméstica - Foto: Divulgação Polícia Civil Maranhão

Um homem, que não teve o nome revelado, foi preso, nesta terça-feira, 17, em Açailândia, a 562 km de São Luís, no Maranhão, suspeito de ameaçar a companheira, mantê-la em cárcere privado e de estuprá-la. Ele também é investigado por injúria racial e lesão corporal.

De acordo com a Polícia Civil do Maranhão (PC-MA), os crimes aconteceram no sábado, 14, na frente dos filhos do casal, duas crianças, de dois e cinco anos. Na ocasião, o homem manteve mãe e filhos em cárcere privado e obrigou a mulher a manter relação sexual com ele, sob ameaça de morte.

Tudo sobre Polícia em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

A mulher só conseguiu sair da residência para acompanhar o velório da avó, depois que o pai dela chegou ao local. A situação foi denunciada à polícia e o suspeito foi preso. A polícia apurou que o homem já responde a cinco processos criminais na Comarca de Açailândia, quatro desses por violência doméstica e um por crime ambiental e associação criminosa.

Após a prisão, o homem foi encaminhado à Unidade Prisional de Ressocialização de Açailândia, onde permanece à disposição da Justiça. As informações são do G1.