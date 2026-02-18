Peão morre após ser pisoteado por touro durante montaria

Leandro Pereira de Andrade, de 23 anos - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Um jovem de 23 anos morreu após ser pisoteado por um touro na região do tórax, na noite de terça-feira, 17, na cidade de Iporá (MG). O jovem foi identificado como Leandro Pereira de Andrade.

Segundo informações preliminares, Leandro foi socorrido por populares e deu entrada na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da cidade por volta das 19h50. O estado de saúde era crítico, com queixas de dores intensas e trauma grave.

A equipe médica identificou um quadro de pneumotórax, além de lesões severas no fígado e na vesícula biliar. Apesar dos esforços, o jovem sofreu uma parada cardíaca e não resistiu aos ferimentos.

Leandro morava em Amorinópolis (GO) e era um apaixonado pela vida no campo. Peão experiente, ele trabalhava em fazendas e compartilhava constantemente sua paixão pelos rodeios nas redes sociais. O jovem deixa a esposa e um filho de apenas 8 meses.

Investigação foca em possível evento clandestino

O caso foi registrado como morte acidental, mas o delegado Ramon Queiroz busca esclarecer a natureza do evento onde ocorreu a montaria. De acordo com o delegado, amigos deixaram Leandro no hospital e relataram o ataque do animal, mas ainda não está claro se o ato fazia parte de um treino individual ou de uma competição sem autorização.

A Polícia Civil de Goiás quer determinar se houve negligência ou ausência de medidas de segurança adequadas. Nos próximos dias, testemunhas serão ouvidas para confirmar se Leandro Pereira de Andrade participava de um evento clandestino organizado por terceiros ou se a atividade ocorria de forma isolada em uma fazenda da região.