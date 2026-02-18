Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > BRASIL
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

BRASIL

Peão morre após ser pisoteado por touro durante montaria

Leandro Pereira, de 23 anos, sofreu trauma grave e não resistiu aos ferimentos

Isabela Cardoso

Por Isabela Cardoso

18/02/2026 - 21:22 h

Siga o A TARDE no Google

Google icon
Leandro Pereira de Andrade, de 23 anos
Leandro Pereira de Andrade, de 23 anos -

Um jovem de 23 anos morreu após ser pisoteado por um touro na região do tórax, na noite de terça-feira, 17, na cidade de Iporá (MG). O jovem foi identificado como Leandro Pereira de Andrade.

Segundo informações preliminares, Leandro foi socorrido por populares e deu entrada na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da cidade por volta das 19h50. O estado de saúde era crítico, com queixas de dores intensas e trauma grave.

Tudo sobre Brasil em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

A equipe médica identificou um quadro de pneumotórax, além de lesões severas no fígado e na vesícula biliar. Apesar dos esforços, o jovem sofreu uma parada cardíaca e não resistiu aos ferimentos.

Leia Também:

Grávida, Lore Improta celebra vitória da Viradouro no Carnaval
Mais fardas que fantasias: bloco viraliza após nº de policiais superar o de foliões
Menina venezuelana é encontrada morta após ser raptada

Leandro morava em Amorinópolis (GO) e era um apaixonado pela vida no campo. Peão experiente, ele trabalhava em fazendas e compartilhava constantemente sua paixão pelos rodeios nas redes sociais. O jovem deixa a esposa e um filho de apenas 8 meses.

Investigação foca em possível evento clandestino

O caso foi registrado como morte acidental, mas o delegado Ramon Queiroz busca esclarecer a natureza do evento onde ocorreu a montaria. De acordo com o delegado, amigos deixaram Leandro no hospital e relataram o ataque do animal, mas ainda não está claro se o ato fazia parte de um treino individual ou de uma competição sem autorização.

A Polícia Civil de Goiás quer determinar se houve negligência ou ausência de medidas de segurança adequadas. Nos próximos dias, testemunhas serão ouvidas para confirmar se Leandro Pereira de Andrade participava de um evento clandestino organizado por terceiros ou se a atividade ocorria de forma isolada em uma fazenda da região.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Goiás Polícia Rodeio

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Leandro Pereira de Andrade, de 23 anos
Play

Navio bate em balsas em porto e tripulantes se jogam no mar; veja vídeo

Leandro Pereira de Andrade, de 23 anos
Play

“Pensei até em deixar de existir”, desabafa filho de Popó nas redes sociais

Leandro Pereira de Andrade, de 23 anos
Play

Sócios: grupo chines utiliza o PCC para blindar lavagem de R$ 1 bilhão

Leandro Pereira de Andrade, de 23 anos
Play

Vídeo: homem espanca companheira com socos e mata-leão em elevador

x