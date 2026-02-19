Menu
PATRICÍDIO

Adolescente mata pai com golpes de machado na Bahia

Jovem confessou o crime, junto com outros dois comparsas

Luiza Nascimento

Por Luiza Nascimento

19/02/2026 - 10:15 h | Atualizada em 19/02/2026 - 10:44

Imagem ilustrativa da imagem Adolescente mata pai com golpes de machado na Bahia
-

Um adolescente 16 anos foi apreendido por suspeita de matar o próprio pai. Birandir Sousa de Andrade, de 46 anos, foi assassinado na terça-feira, 17, no Povoado da Limeira, em Vitória da Conquista, no sudoeste da Bahia.

A casa da vítima foi invadida por volta das 5h, quando ele estava dormindo. O homem foi surpreendido e atacado com golpes de machado.

Em nota, enviada ao Portal A TARDE, a Polícia Militar informou que agentes da 92ª CIPM foram acionados para verificar a ocorrência. Na ocasião, uma pessoa foi até o posto da Polícia Rodoviária Estadual (PRE), informar que havia suspeitas de que um adolescente teria cometido patricídio.

Detalhes da investigação

Em seguida, a guarnição se deslocou à residência do jovem, onde o encontrou acompanhado de outros dois adolescentes. Após a abordagem, o adolescente confessou a autoria do ato infracional contra o pai.

Segundo o relato, com a ajuda de dois amigos, ele enrolou o corpo em uma lona preta e, utilizando o veículo da vítima, transportou-o até o povoado da Formosa, distrito de Itambé, onde o cadáver foi ocultado em um boqueirão.

Após depoimento, agentes foram até o local indicado e encontraram o corpo, acionando o Departamento de Polícia Técnica (DPT), que ficou responsável pela perícia e remoção.

Todos os adolescentes envolvidos foram apresentados à delegacia da região para a adoção das medidas cabíveis. Eles responderão por ato infracional semelhante ao crime de homicídio e ocultação de cadáver.

Até o momento, não há informações sobre o que teria motivado o crime.

Adolescente apreendido Bahia HOMICÍDIO investigação policial ocultação de cadáver patricídio

x