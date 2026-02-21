OPERAÇÃO TRANSALVADOR
Veículos são apreendidos em Salvador com restrições de furto/ roubo
Carros estavam estacionados de forma irregular no centro da cidade
Por Andrêzza Moura
Siga o A TARDE no Google
Dois veículos com registros de roubo/ furto foram localizados, na manhã deste sábado, 21, no centro de Salvador, durante operações de fiscalização da Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador). O primeiro carro, um Nissan Kicks preto, foi estacionado, por volta das 10h, na Ladeira de Santana, e por não exibir o ticket digital de estacionamento, teve os dados consultados.
A checagem nos sistemas de monitoramento revelou que o memso possuía registro de furto. Equipes do Núcleo de Operação Assistida (NOA), do Centro Integrado de Operações (COI) e da 18ª CIPM foram acionadas para os procedimentos legais.
Pouco depois, na Rua Carlos Gomes, outro automóvel, um Fox, também da cor preta e estacionado irregularmente, apresentou a mesma situação. Desta vez, as equipes contaram com o apoio de guarnições da 18ª BPM e motopatrulhamento para efetivar a apreensão.
Leia Também:
Para o superintendente da Transalvador, Diego Brito, esse tipo de ação vai além da fiscalização de trânsito. “Abordagens de rotina ajudam não só na organização da cidade, mas também na identificação de veículos irregulares, fortalecendo a segurança pública”, destacou ele. Os carros seguem custodiados e disposição das autoridades.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes