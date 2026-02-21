Veículos são apreendidos em Salvador com restrições de furto/ roubo

Siga o A TARDE no Google

Foto: Divulgação Transalvador

Dois veículos com registros de roubo/ furto foram localizados, na manhã deste sábado, 21, no centro de Salvador, durante operações de fiscalização da Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador). O primeiro carro, um Nissan Kicks preto, foi estacionado, por volta das 10h, na Ladeira de Santana, e por não exibir o ticket digital de estacionamento, teve os dados consultados.

Nissan Kicks estava estacionado na Ladeira de Santana, em Nazaré | Foto: Divulgação Transalvador

A checagem nos sistemas de monitoramento revelou que o memso possuía registro de furto. Equipes do Núcleo de Operação Assistida (NOA), do Centro Integrado de Operações (COI) e da 18ª CIPM foram acionadas para os procedimentos legais.

Registro de furto | Foto: Divulgação Transalvador

Sistema de buscas do órgão identificou que veículos tinham restrição de furto/ roubo | Foto: Divulgação Transalvador

Pouco depois, na Rua Carlos Gomes, outro automóvel, um Fox, também da cor preta e estacionado irregularmente, apresentou a mesma situação. Desta vez, as equipes contaram com o apoio de guarnições da 18ª BPM e motopatrulhamento para efetivar a apreensão.

Para o superintendente da Transalvador, Diego Brito, esse tipo de ação vai além da fiscalização de trânsito. “Abordagens de rotina ajudam não só na organização da cidade, mas também na identificação de veículos irregulares, fortalecendo a segurança pública”, destacou ele. Os carros seguem custodiados e disposição das autoridades.