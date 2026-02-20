Menu
POLÍCIA

Bahia: Polícia Civil alerta para golpe do falso “celular localizado” para roubar dados

Mensagens falsas pelo WhatsApp afirmam que aparelhos foram localizados; objetivo é roubar dados pessoais

Luan Julião

Por Luan Julião

20/02/2026 - 15:48 h

Polícia Civil da Bahia reforça que não solicita informações ou códigos por mensagens
Polícia Civil da Bahia reforça que não solicita informações ou códigos por mensagens -

A Polícia Civil da Bahia emitiu um alerta sobre um golpe que circula pelo WhatsApp envolvendo falsas mensagens sobre “celular localizado”. O objetivo dos criminosos é enganar usuários e capturar informações pessoais.

Segundo a instituição, a Polícia Civil não envia mensagens solicitando dados pessoais, nem links para retirada de aparelhos, nem códigos de verificação recebidos por SMS, e nenhuma comunicação oficial ocorre por sites não institucionais.

O golpe funciona da seguinte maneira: o cidadão recebe uma mensagem afirmando que seu aparelho foi localizado, está sob custódia de delegacias, ou que é necessário realizar um “agendamento prévio” através de um link. Ao clicar no link e fornecer dados pessoais, a vítima pode ter informações sensíveis capturadas e ser alvo de novas fraudes.

A Polícia Civil reforça que as ações de recuperação de aparelhos furtados ou roubados são realizadas pelos canais institucionais, presencialmente nas unidades policiais ou por comunicação formal e verificável, nunca por links suspeitos ou mensagens de WhatsApp.

Para se proteger, a recomendação é: não clicar em links suspeitos, não fornecer dados pessoais e não informar códigos recebidos por SMS. Em caso de dúvida, os cidadãos devem procurar imediatamente uma unidade da Polícia Civil da Bahia.

Quem já foi vítima ou alvo do golpe deve registrar ocorrência pessoalmente em qualquer delegacia do estado.

x