Apresentador de TV é preso por crimes sexuais contra crianças e adolescentes

Após deixar Roraima, onde foi sentenciado, o acusado passou meses escondido até ser localizado - Foto: Divulgação | PMSE

Um ex-apresentador de televisão foi capturado pela Polícia Civil do Amazonas na quinta-feira, 19, após meses foragido da Justiça. O homem, de 44 anos, havia sido condenado a 32 anos e um mês de prisão, em regime fechado, por estupro de vulnerável e divulgação de pornografia infantil contra um adolescente em Roraima.

A sentença foi proferida em outubro de 2025. Desde então, ele estava na condição de foragido e passou a integrar a “lista vermelha” do Ministério da Justiça e Segurança Pública, que reúne criminosos considerados prioritários para captura em todo o país.

Tudo sobre Polícia em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

De acordo com as investigações, após a condenação o homem deixou Roraima e se refugiou no interior do Amazonas. Ele estava escondido na comunidade São José do Amatarí, na zona rural de Itacoatiara, onde recebia apoio de familiares. O paradeiro foi identificado a partir de denúncias anônimas feitas à polícia.

A prisão foi realizada por equipes da Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Itacoatiara, com apoio da Delegacia Fluvial (Deflu), que se deslocaram até a localidade para cumprir o mandado.

Antes da condenação, o investigado teve atuação pública como apresentador de telejornal e também se apresentava como cantor e assessor parlamentar.

Após ser detido, ele foi encaminhado à unidade policial e permanecerá à disposição da Justiça. O próximo passo é a realização da audiência de custódia.