CRIME
Homem é preso por furtar e vender fios e conectores da Coelba
Suspeito anunciava os produtos pela internet
Por Luiza Nascimento
Siga o A TARDE no Google
Um homem de 34 anos foi preso nesta quinta-feira, 19, após ser flagrado vendendo material furtado da Coelba, no município de Conceição do Coité, no nordeste da Bahia.
De acordo com a Secretaria de Segurança Pública (SSP), o crime ocorreu em 19 de agosto de 2025. As investigações apontam que o suspeito utilizava as redes sociais para anunciar e vender fios elétricos e conectores, exibindo adesivos de identificação da empresa.
Leia Também:
Como ocorreu a prisão?
Com as evidências, policiais civis foram até a casa do investigado e apreenderam diversos materiais, confirmando a origem ilícita.
Segundo o suspeito, os produtos teriam sido adquirido em Alagoinhas, no agreste baiano. Diante das provas, ele foi autuado em flagrante e permanece à disposição da Justiça.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes