CRIME

Homem é preso por furtar e vender fios e conectores da Coelba

Suspeito anunciava os produtos pela internet

Luiza Nascimento

Por Luiza Nascimento

20/02/2026 - 9:46 h

Imagem ilustrativa da imagem Homem é preso por furtar e vender fios e conectores da Coelba
-

Um homem de 34 anos foi preso nesta quinta-feira, 19, após ser flagrado vendendo material furtado da Coelba, no município de Conceição do Coité, no nordeste da Bahia.

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública (SSP), o crime ocorreu em 19 de agosto de 2025. As investigações apontam que o suspeito utilizava as redes sociais para anunciar e vender fios elétricos e conectores, exibindo adesivos de identificação da empresa.

Como ocorreu a prisão?

Com as evidências, policiais civis foram até a casa do investigado e apreenderam diversos materiais, confirmando a origem ilícita.

Segundo o suspeito, os produtos teriam sido adquirido em Alagoinhas, no agreste baiano. Diante das provas, ele foi autuado em flagrante e permanece à disposição da Justiça.

coelba Conceição do Coité crime furto material elétrico prisão

