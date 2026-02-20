Homem é preso por furtar e vender fios e conectores da Coelba

Siga o A TARDE no Google

- Foto: Divulgação/ Ascom-PCBA

Um homem de 34 anos foi preso nesta quinta-feira, 19, após ser flagrado vendendo material furtado da Coelba, no município de Conceição do Coité, no nordeste da Bahia.

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública (SSP), o crime ocorreu em 19 de agosto de 2025. As investigações apontam que o suspeito utilizava as redes sociais para anunciar e vender fios elétricos e conectores, exibindo adesivos de identificação da empresa.

Tudo sobre Polícia em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Como ocorreu a prisão?

Com as evidências, policiais civis foram até a casa do investigado e apreenderam diversos materiais, confirmando a origem ilícita.

Segundo o suspeito, os produtos teriam sido adquirido em Alagoinhas, no agreste baiano. Diante das provas, ele foi autuado em flagrante e permanece à disposição da Justiça.