AÇÃO POLICIAL

Caso Yan Milton: condenado por matar policial na Pituba é preso em SP

Na época do crime, condenado tinha 19 anos e efetuou um disparo que atingiu o tórax do policial

Leilane Teixeira

Por Leilane Teixeira

19/02/2026 - 23:02 h

O homem de 39 anos, identificado como Hélio Ramos Neto, foi preso nesta quinta-feira, 19, no bairro São José dos Campos, em São Paulo, em cumprimento a um mandado de prisão decorrente de condenação por latrocínio praticado contra o policial Yan Milton, em 2007, no bairro da Pituba, em Salvador.

A polícia informou que o homem, condenado a 20 anos de reclusão pela 8ª Vara Criminal da Comarca de Salvador, foi preso em uma área nobre da cidade, no bairro Jardim Apolo 2. Na época do crime, Hélio tinha 19 anos e efetuou um disparo que atingiu o tórax do policial. Além do latrocínio, o homem integrava um grupo criminoso especializado em roubo e receptação de veículos.

A prisão foi resultado de uma ação conjunta da Polícia Civil da Bahia e de São Paulo, com cooperação entre o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), os Núcleos de Inteligência da Dirpin/Norte e da 17ª Coorpin/Juazeiro, além da Polícia Militar e Civil de São Paulo, por meio da 3ª Delegacia de Homicídios do DEIC e do DEINTER 1.

Relembre o crime

O crime aconteceu na madrugada de 2 de setembro de 2007, no bairro da Pituba, em Salvador. Na ocasião, o policial Yan Mílton Oliveira de Souza, de 33 anos, foi abordado por três indivíduos que tentaram roubar seu veículo na região do Jardim dos Namorados.

O então policial teria reagido à investida dos bandidos e foi atingido por um tiro no tórax. Yan Mílton foi morto ao sair de uma boate, no momento em que iria levar, no seu carro, duas amigas até o veiculo delas, estacionado um pouco mais afastado da entrada da casa noturna. Yan cursava direito e era lotado na Delegacia de Atendimento à Mulher de Camaçari.

À época, a investigação da Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos de Veículos (DRFRV) revelou que o grupo atuava em uma estrutura organizada de roubo e receptação de veículos.

Após o trânsito em julgado da sentença e a expedição da ordem de prisão, o homem passou à condição de foragido, sendo localizado em São José após troca de informações entre as forças de segurança.

Entenda a dinâmica e quem eram os envolvidos

A investigação foi elucidada no dia 10 de setembro, nove dias após o crime, com a prisão de três envolvidos:

  • Antônio Abreu Trindade Júnior (Lacraia);
  • Luís Cláudio Holmes Souza;
  • Hélio Ramos Neto (autor do tiro de revólver)

A participação deles no latrocínio foi denunciada por três estudantes universitários, detidos na Avenida Paralela com um veículo Fiat Stilo roubado, que circulava com a placa JQX-8148, pertencente a um Honda Civic.

Conduzidos à DRFRV por uma guarnição da Polícia Militar, os estudantes declararam que “Lacraia”, Luís Cláudio e Hélio lhes venderam o Fiat Stilo roubado, cuja placa verdadeira é JQX-6149. Também delataram os ladrões do carro como autores do latrocínio do policial Yan Mílton.

A partir da denúncia, os policiais localizaram Antônio e Luís Cláudio em Lauro de Freitas. Já Hélio, foi localizada em casa na rua Bela Vista do Cabral, no bairro de Nazaré, em Salvador.

crime 2007 latrocínio pituba Polícia Civil da Bahia policial militar policial morto prisão Salvador São José dos Campos São Paulo Yan Mílton

x