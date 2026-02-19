Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍCIA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

ACIDENTE FATAL

Duas mulheres morrem atropeladas na BR-101 e outra fica ferida

Motorista fugiu sem prestar socorro às vítimas; veículo foi localizado

Andrêzza Moura

Por Andrêzza Moura

19/02/2026 - 22:26 h

Siga o A TARDE no Google

Google icon
Dany (Esq.) e Kaly morreram no local; Diana (dir.) segue internada
Dany (Esq.) e Kaly morreram no local; Diana (dir.) segue internada -

Duas mulheres morreram e uma ficou gravemente ferida após serem atropeladas por uma caminhonete, no final da tarde desta quarta-feira, 18, na BR-101, em um trecho próximo à localidade conhecida como Palmeiras, a cerca de 1 km do distrito de Itamarati, no município de Ibirapitanga. As vítimas fatais foram identificadas apenas como Dany e Kaly.

A terceira vítima, de prenome Diana, foi atendida por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhada a uma unidade hospitalar da região. O estado de saúde dela não foi divulgado.

Tudo sobre Polícia em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

De acordo com informações, as três mulheres caminhavam às margens da rodovia quando foram atingidas por uma Toyota Hilux de cor chumbo, que seguia no sentido Ibirapitanga/Travessão. Com a força do impacto, o para-choque do veículo se desprendeu e ficou no local, sendo peça-chave para a identificação do modelo envolvido.

Veículo foi localizado na zona ruaral, nesta quinta-feira, 19
Veículo foi localizado na zona ruaral, nesta quinta-feira, 19 | Foto: Reprodução Ubatã Notícias

O motorista fugiu sem prestar socorro. A caminhonete foi localizada na manhã desta quinta-feira, 19, encontrada na zona rural de Ibirapitanga, escondida em uma plantação de cacau às margens de um riacho. A Polícia Rodoviária Federal acionou um guincho para remover o automóvel, que passará por perícia.

Leia Também:

Homem é executado a tiros após ter casa invadida na Bahia
Drico RL: morre rifeiro que foi baleado na porta de oficina em Jauá
Policial da Rondesp é baleado durante operação no Vale das Pedrinhas

Informações dão conta de que o motorista responsável pelo atropelamento seria morador de de Ibicaraí e se apresentou ainda na noite de quarta-feira à Polícia Rodoviária Federal em Itabuna. Ele era aguardado nesta quinta-feira na Delegacia Territorial de Ibirapitanga para prestar depoimento. As informações são dos sites Ubatã Notícias e Giro em Ipiaú.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Bahia Cipó Diabo Loiro execução HOMICÍDIO Polícia Civil Polícia Civil BA Polícia Civil Bahia Polícia Rodivária Federal prf Ribeira do Pombal samu violência zona rural

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Dany (Esq.) e Kaly morreram no local; Diana (dir.) segue internada
Play

Estupro na RMS: vídeo mostra vendedor intimidando vítima com faca

Dany (Esq.) e Kaly morreram no local; Diana (dir.) segue internada
Play

Briga de casal termina com homem ferido por garrafada no Campo Grande

Dany (Esq.) e Kaly morreram no local; Diana (dir.) segue internada
Play

“Pensei até em deixar de existir”, desabafa filho de Popó nas redes sociais

Dany (Esq.) e Kaly morreram no local; Diana (dir.) segue internada
Play

Sócios: grupo chines utiliza o PCC para blindar lavagem de R$ 1 bilhão

x