INVASÃO E MORTE
Homem é executado a tiros após ter casa invadida na Bahia
Conhecido como Diabo Loiro, vítima tinha passagens pela polícia
Por Andrêzza Moura
Siga o A TARDE no Google
Um homem identificado como Jackson Santos Pereira, de 29 anos, mais conhecido como Diabo Loiro, foi executado a tiros, na madrugada desta quarta-feira, 18, na localidade de Fazenda Logrador 1, nas proximidades do povoado de Feira da Serra, região rural do município de Ribeira do Pombal.
Segundo relatos, Jackson foi morto, por volta das 2h, após ter a casa invadida por dois homens, ainda não identificados. Eles chegaram ao local em uma motocicleta de dados não anotados. Após a ação, a dupla fugiu.
Agentes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foram acionados para atender a ocorrência, mas, ao chegarem à residência, o rapaz já estava morto. De acordo com informações da polícia, Diabo Loiro possuia passagens por roubo e envolvimento com o tráfico de drogas, inclusive, atuando município vizinho de Cipó.
Leia Também:
A Polícia Civil apura autoria e a motivação do crime. Com esta morte, Ribeira do Pombal contabiliza quatro mortes este ano. As informações são de Gil Santos e Portal Alerta.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes