Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍCIA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

INVASÃO E MORTE

Homem é executado a tiros após ter casa invadida na Bahia

Conhecido como Diabo Loiro, vítima tinha passagens pela polícia

Andrêzza Moura

Por Andrêzza Moura

19/02/2026 - 21:31 h

Siga o A TARDE no Google

Google icon
Jackson tinha pssagens pela polícia por roubo e tráfico de drogas
Jackson tinha pssagens pela polícia por roubo e tráfico de drogas -

Um homem identificado como Jackson Santos Pereira, de 29 anos, mais conhecido como Diabo Loiro, foi executado a tiros, na madrugada desta quarta-feira, 18, na localidade de Fazenda Logrador 1, nas proximidades do povoado de Feira da Serra, região rural do município de Ribeira do Pombal.

Segundo relatos, Jackson foi morto, por volta das 2h, após ter a casa invadida por dois homens, ainda não identificados. Eles chegaram ao local em uma motocicleta de dados não anotados. Após a ação, a dupla fugiu.

Tudo sobre Polícia em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Agentes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foram acionados para atender a ocorrência, mas, ao chegarem à residência, o rapaz já estava morto. De acordo com informações da polícia, Diabo Loiro possuia passagens por roubo e envolvimento com o tráfico de drogas, inclusive, atuando município vizinho de Cipó.

Leia Também:

Drico RL: morre rifeiro que foi baleado na porta de oficina em Jauá
Policial da Rondesp é baleado durante operação no Vale das Pedrinhas
Delegado-geral aponta integração como chave para 3º ano sem mortes violentas no Carnaval

A Polícia Civil apura autoria e a motivação do crime. Com esta morte, Ribeira do Pombal contabiliza quatro mortes este ano. As informações são de Gil Santos e Portal Alerta.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Bahia Cipó Diabo Loiro execução HOMICÍDIO Polícia Civil Ribeira do Pombal samu violência zona rural

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Jackson tinha pssagens pela polícia por roubo e tráfico de drogas
Play

Estupro na RMS: vídeo mostra vendedor intimidando vítima com faca

Jackson tinha pssagens pela polícia por roubo e tráfico de drogas
Play

Briga de casal termina com homem ferido por garrafada no Campo Grande

Jackson tinha pssagens pela polícia por roubo e tráfico de drogas
Play

“Pensei até em deixar de existir”, desabafa filho de Popó nas redes sociais

Jackson tinha pssagens pela polícia por roubo e tráfico de drogas
Play

Sócios: grupo chines utiliza o PCC para blindar lavagem de R$ 1 bilhão

x