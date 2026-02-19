Político é morto com tiro na cabeça ao ter casa invadida na Bahia

Siga o A TARDE no Google

- Foto: Reprodução

Suplente de vereador, Alexsandro Rosário Pindobeira, conhecido como Léo Rosário, foi assassinado na manhã desta quinta-feira, 19, no município de Ipirá, no centro-norte da Bahia.

Criminosos teriam invadido a residência da vítima, localizada na Rua Projetada, no bairro Mirante, e disparado um tiro contra a sua cabeça.

Tudo sobre Polícia em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Em nota, enviada ao Portal A TARDE, a Polícia Militar informou que manteve contato com a mãe da vítima, que relatou que havia acabado de sair da casa do filho, e ele estava deitado no sofá. Ao retornar, cerca de 15 minutos depois, já o encontrou sem vida.

Os policiais isolaram a área e realizaram uma varredura nas proximidades, mas não localizaram armas, projéteis ou cápsulas.

O Departamento da Polícia Técnica (DPT) foi acionado para a realização da perícia e remoção do corpo.

Até o momento, não há informações sobre autoria e motivação do crime. A Polícia Civil investiga o caso.

Quem era Léo Rosário?

Conhecido na região de Ipirá, Léo Rosário tinha 42 anos. Ele disputou as eleições municipais de 2024 pelo partido Avante, quando conquistou 323 votos, garantindo uma vaga suplente de vereador.

Atualmente, ele possuía um cargo na Secretaria de Saúde do município. A tentativa de entrar na política começou em 2008, quando concorreu a uma vaga na Câmara Municipal.

Recentemente, Léo havia passado por uma cirurgia e estava em recuperação. Nas redes sociais, ele fez uma publicação no story, nesta quarta-feira, 18, desejando parabéns ao filho.

Em nota, a Prefeitura de Ipirá lamentou o ocorrido.

"É com profundo pesar que recebemos a notícia do falecimento do servidor público popularmente conhecido como Léo Rosário. Expressamos as nossas condolências e solidariedade a toda a família e amigos".